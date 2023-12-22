Актер из «Слова пацана» рассказал, как вживался в роль Актер Зулькарнаев: мой персонаж в «Слове пацана» изменился благодаря мне

Фото: Пресс-служба WINK

Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что примерить на себя образ бандита Зимы было не очень просто. Однако, по словам исполнителя, в результате персонаж благодаря ему даже изменился.

Я даже ни разу не Зима. Тот герой, который был в сценарии изначально, за время съемок несколько видоизменился благодаря мне. В настоящем кино, когда актер встречается с ролью, он наделяет ее новыми качествами. <...> На съемочной площадке сталкивается роль и биология живого человека. И вот она наделяет персонаж тем, чего не было в сценарии, — подчеркнул артист.

В то же время, как отметил Зулькарнаев, сам герой не смог оказать на него заметного влияния. По словам актера, это произошло, потому что он старается соблюдать определенную «гигиену» при работе с персонажами. Своей главной задачей исполнитель назвал реализацию образа, после которой можно «приехать домой и лечь спать».

Также он признался, что считает себя разноплановым актером, поэтому не боится, что к нему прилипнет амплуа бандита. Зулькарнаев добавил, что этого не произойдет, если он останется верным себе и продолжит заниматься любимым делом, играя разные роли.

Ранее 15-летний актер Леон Кемстач, исполнивший главную роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», удостоился премии Fashion TV. Церемония проходила в Москве, награда была вручена в номинации «Актерский прорыв года».