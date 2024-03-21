«Летучий корабль» с песнями Пересильд и «Цирк!»: что смотреть на неделе

Фото: Пресс-служба ОККО

Кадр из фильма «Летучий корабль»

На новой прокатной неделе выйдет экранизация знаменитой сказки «Летучий корабль», киновоплощение бестселлера «Задача трех тел», боевик «Территория зла» с Расселом Кроу и братьями Хемсворт, драма «Теория простых чисел» и русская комедия «Цирк!» Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах на российских и зарубежных платформах.

«Летучий корабль»

Премьера: 21 марта

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Ксения Трейстер, Александр Метелкин, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Анна Уколова, Сергей Гармаш, Екатерина Агеева.

Зачем смотреть: ремейк знаменитого мультфильма Гарри Бардина с любимыми песнями.

Фильм снят по сюжету русской народной сказки. Царь (Леонид Ярмольник) собирается выдать дочь Забаву (Ксения Трейстер) за единственного наследника богача Полкана (Андрей Бурковский) — Поля, он же Полкан Полканыч. Но царевна противится воле отца и не хочет замуж за незнакомца.

Случайная встреча Забавы с обычным матросом Иваном (Александр Метелкин) мешает планам царя и Поля. Иван намерен освободить любимую из заточения в замке и отправляется в волшебный лес, чтобы построить летучий корабль.

Песни Забавы исполняет актриса сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и дочь Юлии Пересильд Анна, а за Ивана в фильме поет певец Feduk. Зрители услышат любимые композиции «Песня о мечте» («Ах, если бы сбылась моя мечта»), «Песня Забавы», «Песня Водяного», «Частушки бабок-ежек», а также встретят новых персонажей. Например, леди Джейн, которую сыграла певица Полина Гагарина. Такого персонажа не было в мультфильме.

«Территория зла»

Премьера: 21 марта

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Лиам Хемсворт, Рассел Кроу, Люк Хемсворт, Рики Уиттл и Майло Вентимилья.

Зачем смотреть: олдскульный боевик с запредельным уровнем жестокости и видным актерским составом.

Сюжет рассказывает о секретной миссии на Филиппинах. Во время задания отряд американского спецназа терпит сокрушительное поражение — в живых остается лишь молодой вояка Кинни (Лиам Хемсворт). Проводником на враждебной территории становится Рипер (Рассел Кроу). Для Кинни это лишь вторая боевая миссия, и теперь парню придется в одиночку пробираться по вражеской территории к точке эвакуации, а Рипер становится его единственной надеждой на спасение.

Картину снял Уильям Юбэнк, который запомнился зрителям по триллеру «Под водой» и хоррору «Паранормальное явление: Ближайший родич».

«Задача трех тел»

Премьера: 21 марта

Где смотреть: Netflix

В ролях: Джон Брэдли, Бенедикт Вонг, Розалинд Чао, Джован Адепо, Лиам Каннингем, Эйса Гонсалес, Джесс Хонг, Марло Келли.

Зачем смотреть: экранизация знаменитого романа китайского писателя Лю Цысина, неожиданно ставшего хитом не только на его родине, но и на Западе.

События сериала развернутся в нескольких временных эпохах. Сюжет расскажет историю человечества «от момента первого контакта с инопланетной цивилизацией до самого конца вселенной».

Сначала, во время культурной революции в КНР, группа ученых под руководством Е Вэньцзе (Зин Цзен) отправляет в космос сигнал, чтобы отыскать иные цивилизации. Ответ приходит на Землю в начале XXI века. Одновременно с этим неизвестные силы пытаются замедлить технологическое развитие человечества. Выясняется, что людской сигнал получили инопланетяне, мир которых находится на грани уничтожения. Теперь пришельцы планируют колонизировать Землю — однако путь до планеты займет около 400 лет.

Пока часть людей с ужасом ждет прибытия захватчиков, другие жители планеты считают, что Землю нужно отдать инопланетянам. Режиссер картины пообещал зрителям экшн, достойный «Игры престолов». К тому же в касте присутствуют некоторые актеры из знаменитой саги. Например, Джон Брэдли, игравший друга Джона Сноу Сэма Тарли. Все восемь серий сериала сразу выйдут на платформе.

«Цирк!»

Премьера: 25 марта

Где смотреть: СТС

В ролях: Егор Кирячок, Иван Злобин, Илья Сигалов, Елена Валюшкина, Николай Добрынин, Виталий Хаев, Владимир Стержаков, Сергей Чирков, Эдгард Запашный.

Зачем смотреть: комедийный сериал про трех парней, которые попали на работу в цирк.

Сериал рассказывает историю троих ребят: детдомовца Тимофея, бабника Севы и неженки Валика. Они попадают в передрягу, и суд приговаривает их к исправительным работам в цирке. Отрабатывать предписанное парни будут под присмотром директора, завхоза, бывшего моряка, дрессировщика и иллюзиониста. Парням предстоит найти сбежавшего слона, стать мишенью метательницы ножей и помочь фокуснику, летать под куполом, убегать от разъяренного тигра и свирепого медведя.

Одним из продюсеров выступил директор Московского цирка на проспекте Вернадского дрессировщик Эдгард Запашный. Все артисты прошли специальные мастер-классы по правильному поведению с животными.

«Теория простых чисел»

Премьера: 21 марта

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Элла Румпф, Жан-Пьер Дарруссен, Жюльен Фрисон.

Зачем смотреть: фильм — участник Каннского кинофестиваля в духе «Игры разума» с Расселом Кроу.

История строится вокруг жизни Маргариты Хоффман (Элла Румпф). Она блестящий математик, аспирантка ведущего университета Франции Ecole Normale Supérieure, учится у знаменитого профессора Лорана Вернера (Жан-Пьер Дарруссен) и последние три года работает над доказательством гипотезы Гольдбаха. Это одна из старейших проблем в теории чисел, которую впервые сформулировали в 1742 году и не решили до сих пор.

Когда профессор берет еще одного одаренного аспиранта — Лукаса (Жюльен Фрисон) из Оксфорда, Маргарита ощущает уколы ревности и игнорирует просьбу наставника дать новенькому проверить расчеты перед грядущей презентацией. Именно Лукас указывает на ошибку, которая сводит на нет весь ее трехлетний труд. Раздавленная Маргарита не просто покидает класс, а решает совсем уйти из науки.

Картина пытается привлечь внимание к вопросу, связаны ли эмоции и математика. И насколько одно мешает другому. Исполнительница главной роли Элла Румпф получила за эту работу французскую национальную кинопремию «Сезар» как самая многообещающая актриса.

Читайте также:

«Хамство смотреть не буду»: что ждет ремейк «Летучего корабля», окупится ли

СВО, кладбище, уголовное дело: что грозит Кологривому за дебош в ресторане

Запашный сообщил подробности смерти эквилибристки цирка на Вернадского