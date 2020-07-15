«Ленфильм» откроет свой Дом культуры

Киностудия «Ленфильм» планирует открыть культурно-событийное пространство Kino Corner. Оно будет расположено в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
Первый сезон работы Kino Corner пройдёт с 15 августа по 30 сентября,
Открытие пространства состоится 15 и 16 августа, специально к нему уличные художники HoodGraff и Van Gee распишут два фасада здания «Ленфильма».
Как писал NEWS.ru, «Ленфильм» планирует открыть экспозицию, посвящённую декорациям и комбинированным съёмкам. Также готовятся новые экскурсии для посетителей.
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