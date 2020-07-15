«Ленфильм» откроет свой Дом культуры

https://static.news.ru/photo/a41b44d4-c6b0-11ea-8c7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Киностудия «Ленфильм» планирует открыть культурно-событийное пространство Kino Corner. Оно будет расположено в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Первый сезон работы Kino Corner пройдёт с 15 августа по 30 сентября, сообщает «Бумага» со ссылкой на креативную группу Studio 93. Посетителей ждут мастер-классы, спектакли, кинопоказы, лекции и другие мероприятия.

Открытие пространства состоится 15 и 16 августа, специально к нему уличные художники HoodGraff и Van Gee распишут два фасада здания «Ленфильма».

Как писал NEWS.ru, «Ленфильм» планирует открыть экспозицию, посвящённую декорациям и комбинированным съёмкам. Также готовятся новые экскурсии для посетителей.