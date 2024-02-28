«Ленфильм» назначил нового врио гендиректора РИА Новости: врио гендиректора «Ленфильма» назначен Эдуард Суворов

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Временно исполняющим обязанности гендиректора «Ленфильма» назначен Эдуард Суворов, сообщает РИА Новости со ссылкой на киностудию. Он принял на себя соответствующие полномочия с 26 февраля.

Внеочередным общим собранием акционеров киностудии «Ленфильм» временно исполняющим обязанности генерального директора киностудии с 26 февраля назначен Эдуард Николаевич Суворов, — заявили на киностудии.

Ранее директора «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в федеральный розыск. Согласно сведениям из базы данных МВД, руководитель киностудии разыскивается по уголовной статье.

В «Ленфильме» заявили, что не получали никаких уведомлений об объявлении генерального директора в розыск. Там добавили, что Щербаков официально находится в отпуске без сохранения заработной платы до 29 февраля.

Позднее появились сведения, что директор «Ленфильма» объявлен в федеральный розыск в связи с тем, что против него дали показания лица, владеющие и администрирующие Telegram-канал «Небрехня». По имеющимся данным, Щербаков является куратором ряда каналов в мессенджере.

Щербаков возглавил «Ленфильм» в сентябре 2020 года. Он сменил на посту Инессу Юрченко, которая проработала врио генерального директора киностудии несколько месяцев, до нее в течение восьми лет «Ленфильмом» руководил Эдуард Пичугин.