Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи

Американскую певицу Стефани Джерманотту, известную как Леди Гага, окончательно утвердили на роль в фильме британского режиссёра Ридли Скотта.
Леди Гага сыграет Патрицию Реджиани — бывшую жену креативного директора компании Gucci Маурицио Гуччи. Её отправили в тюрьму за организацию его убийства в 1995 году. Реджиани освободили в 2016 году за хорошее поведение,
В основу сценария легла книга американского автора Сары Гей Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Ридли Скотт планирует приступить к съёмкам после окончания работы над «Последней дуэлью» с Адамом Драйвером, Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном.
Как писал NEWS.ru, Леди Гага выпустила клип на свою новую песню Stupid Love. Ролик полностью снят на iPhone 11. Режиссёром видео выступил австралиец Дэниел Эскил, работавший с Сией, Placebo и Unkle.
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