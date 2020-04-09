Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи

https://static.news.ru/photo/9f5271da-7a42-11ea-9390-fa163e074e61_660.jpg Леди Гага Фото: Nbc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американскую певицу Стефани Джерманотту, известную как Леди Гага, окончательно утвердили на роль в фильме британского режиссёра Ридли Скотта.

Леди Гага сыграет Патрицию Реджиани — бывшую жену креативного директора компании Gucci Маурицио Гуччи. Её отправили в тюрьму за организацию его убийства в 1995 году. Реджиани освободили в 2016 году за хорошее поведение, напоминает Deadline.

В основу сценария легла книга американского автора Сары Гей Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Ридли Скотт планирует приступить к съёмкам после окончания работы над «Последней дуэлью» с Адамом Драйвером, Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном.

Как писал NEWS.ru, Леди Гага выпустила клип на свою новую песню Stupid Love. Ролик полностью снят на iPhone 11. Режиссёром видео выступил австралиец Дэниел Эскил, работавший с Сией, Placebo и Unkle.