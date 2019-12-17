https://static.news.ru/photo/888b7a9e-20ee-11ea-a2be-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: AFLO/Global Look Press

Режиссёр Квентин Тарантино обдумывает возможность отказаться от участия в проекте «Звёздный путь».

Легендарный постановщик предположил , что может отказаться от дальнейшего участия в съёмках, отвечая на вопрос издания Consequence of Sound, станет ли «Звёздный путь» одной из тех десяти картин, которые Тарантино пообещал снять перед концом карьеры.

Режиссёр заметил, что, как ему «иногда кажется», последним фильмом для него стал «Однажды в... Голливуде». Таким образом Тарантино посчитал себя свободным от обязательства «выступить со значительным высказыванием». Он добавил, что возможно его десятая картина станет небольшим нишевым продуктом.

Как ранее передавал NEWS.ru, Тарантино не исключил, что может снять продолжение «Убить Билла».