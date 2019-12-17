Режиссёр Квентин Тарантино обдумывает возможность отказаться от участия в проекте «Звёздный путь».
Легендарный постановщик
Режиссёр заметил, что, как ему «иногда кажется», последним фильмом для него стал «Однажды в... Голливуде». Таким образом Тарантино посчитал себя свободным от обязательства «выступить со значительным высказыванием». Он добавил, что возможно его десятая картина станет небольшим нишевым продуктом.
Как ранее передавал NEWS.ru, Тарантино не исключил, что может снять продолжение «Убить Билла».
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