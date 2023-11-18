«Кто-то сядет по-любому»: актер «Брата-3» о «зарубивших» премьеру Рэпер Нуриев намерен лично разобраться в истории срыва премьеры «Брата-3»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэпер Давид Нуриев (Птаха)

Рэпер Давид Нуриев (Птаха), снявшийся в фильме «Брат-3», заявил в беседе с NEWS.ru, что намерен лично выяснить причину, по которой картина не получила прокатного удостоверения. Он подчеркнул, что виновные в произошедшем должны быть наказаны.

Я будут копать всю эту историю, буду смотреть, много ли есть таких пострадавших режиссеров, если их много, я буду собирать информацию и обязательно все опубликую. И если есть коррупционная составляющая — занеси денег, и получишь удостоверение, — то кто-то сядет по-любому, такие люди должны сидеть в тюрьме либо работать в другом месте, — сказал Нуриев.

Он выразил надежду на то, что эта история дойдет до президента Владимира Путина и тот обратит на нее внимание. Рэпер также добавил, что говорит от своего имени и не хочет «подставлять» режиссера фильма Валерия Переверзева. По его словам, тот воспринимает произошедшее как начало травли.

Ранее директор кинокомпании HHG Владислав Пастернак сообщил, что Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение фильму «Брат-3». Он пояснил, что речь идет не об отмене проката ленты, а о переносе даты премьеры. При этом Пастернак посетовал на то, что затраченные на раскрутку «Брата-3» средства сгорят.