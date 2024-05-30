Ксения Алферова посвятила трогательный пост Абдулову в его день рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Алферова

Российская актриса, дочь Ирины Алферовой Ксения Алферова написала трогательный пост в честь дня рождения Александра Абдулова. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала снимок с отцом, на котором обнимает его. 29 мая Абдулову мог бы исполниться 71 год.

Мой праздничный, хулиганский папа, который всегда гордился и восхищался мной, чем бы я ни занималась, чтобы я ни делала. Мы очень похожи, не зря родились рядышком, оба в конце мая, — отметила Алферова.

Ксения родилась в браке Ирины Алферовой и болгарского дипломата, но впоследствии была удочерена Абдуловым, когда он женился на ее матери. Девушка вспомнила, как отец ревновал ее к молодым людям, которых видел рядом. Алферова призналась, что скучает по отцу, с которым ей всегда было весело и интересно проводить время.

В мою юношескую пору, если мы встречались где-то неожиданно и он видел рядом со мною стоящего молодого человека, то подходил, подносил к носу обомлевшего юноши свой огромный кулак и, прямо глядя в глаза, говорил: «Убью! И срок отсижу!» — рассказала артистка.

Ранее актер Иван Агапов поделился с NEWS.ru воспоминаниями о коллеге Александре Абдулове. По его словам, артист играл так, будто он на сцене в последний раз. Агапов в этом году отмечает 35-летие работы в театре «Ленком» Марка Захарова. Артист признался, что в 1980-е был золотой век советского театра.