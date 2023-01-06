Крутил роман с Мути, но выбрал жену: итальянские страсти Адриано Челентано 6 января самому обаятельному строптивцу европейского кино исполняется 85 лет, 58 из которых он прожил с единственной супругой

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Адриано Челентано

Как невозможно представить Италию без величественной архитектуры и фирменной кухни, так и итальянский кинематограф — без Адриано Челентано. Взбалмошный и обаятельный артист долгие годы сохранял статус секс-символа. Европейская пресса смаковала любой намек на роман звезды «Укрощения строптивого» с мировыми красавицами, а он оставался с единственной женой Клаудией Мори. Хотя и без измен не обошлось. К 85-летию артиста NEWS.ru рассказывает историю любви Челентано и Мори, полную — куда уж тут без них — итальянских страстей.

Нежеланный ребенок с определенной судьбой

Челентано был пятым ребенком в семье. Его появления на свет ждали две сестры, Мария и Роза, и брат Сандро. Была еще одна сестра Адриана, но она умерла в девятилетнем возрасте. Адриано родился спустя четыре года после трагедии и был назван в честь погибшей.

Новость о пятой беременности настолько расстроила мать будущего актера Джудитту, что женщина долго не могла признаться в этом ни себе, ни мужу Леонтино. В тот момент ей было 43 года, и она считала себя «невозможно старой для того, чтобы приводить в мир детей». Но мальчику суждено было появиться на свет. Хотя родители до последнего были уверены, что он родится мертвым, и не готовили к появлению младенца ни пеленок, ни распашонок.

Интересно, что Адриано не только родился на улице, носившей имя композитора Эдварда Глюка, но и в день шуток и розыгрышей. В Италии его празднуют 6 января в честь ведьмы Бефаны, которая приходит к маленьким детям навести беспорядок и пошутить. Сам будущий актер и музыкант признавался, что эти детали мистическим образом определили его судьбу.

Фото: wikimedia.org Via Gluck, 14, дом, где Адриано Челентано жил в молодости

Многодетные родители всё время пропадали на работе, поэтому в 12 лет Адриано пришлось оставить школу и стать помощником часовщика. Спустя годы эти навыки превратились в привычку, и Челентано по сей день чинит механизмы в собственной мастерской. Парень всегда отличался жизнерадостностью и артистичностью. Несмотря на то что мать частенько ругала сына за несерьезность, взбалмошный характер во многом определил будущее Челентано.

В юности Адриано участвовал в конкурсе двойников Джерри Льюиса и занял первое место, получив первый гонорар в 100 тысяч лир. Сначала он хотел строить музыкальную карьеру. Даже организовал группу Rock Boys, которая выиграла на итальянском фестивале рок-н-ролла (1957). Харизматичного талантливого солиста заметили итальянские деятели кино, и Челентано стали приглашать на пробы. Поначалу он играл певцов в фильмах «Давай, Джонни, давай!» и «Музыкальный автомат кричит о любви». В 1960 году снялся в фильме «Сладкая жизнь», где снова сыграл певца. А в 1963-м — в «Монахе из Монцы» и картине «Какой-то странный тип», где познакомился с будущей женой Клаудией Мори.

Встретил будущую жену на съемках и шутками увел ее от жениха

Вначале 19-летняя красавица не пришла в восторг от своего 25-летнего партнера. Несмотря на определенную популярность в Италии, артист продолжал носить грязные рубашки, шлепанцы на босу ногу и не расставался с гитарой. А вот Челентано красавица сразу приглянулась.

Я всегда был привередливым в выборе девушек. С детства рисовал ее себе согласно своему вкусу и, таким образом, для меня это был непрерывный выбор, потому что я думал: «Да, эта всем хороша, но когда начинает говорить, мне не нравится. То один недостаток, то другой. Или походка... или есть фигура, но лицо!» Я хотел, чтобы совпадало всё. Согласно моему представлению, идеальная женщина, которую я искал, была похожа на Клаудию. И когда я познакомился с ней, я понял, что это Она, потому что она имела все нужные качества, то есть ее качества соответствовали моему представлению. Должен сказать, я был поражен, когда ее увидел... Она сразу мне понравилась, в ту же секунду, — писал актер в автобиографии «Рай — это белый конь, который никогда не потеет».

На тот момент Адриано уже был нарасхват у женщин. Он вспоминал, что дамы почему-то очаровывались его бесшабашностью, а он частенько им отказывал. Но с Клаудией всё было иначе. К тому же она была невестой итальянского футболиста Лоджаконо. В моральном кодексе Челентано отбивать девушек у других парней считалось низостью, поэтому он просто решил смешить понравившуюся красотку в ходе работы.

Но шутки быстро переросли в настоящие отношения. Пара даже обручилась и съездила в романтическую поездку в Париж, о чем жених Мори узнал от журналистов.

Фото: wikimedia.org Клаудиа Мори и Адриано Челентано

Клаудиа была очень решительна. Ее жених приехал в Амальфи спросить: «Что это за история?» И она ответила: «Да, это правда, поэтому между нами все кончено». То, что я, однако, не имел мужества сделать. Последние два года я был с Миленой Канту, она считалась моей невестой, хотя мы с ней об этом не говорили. Милена подозревала, потому что газеты подняли шумиху. Она меня спрашивала, и я всегда отрицал, потому что мне было жаль ее. Но, с другой стороны, я знал, что рано или поздно я должен ей это сказать. И, нужно сказать, что я был трусоват тогда, — признавался Челентано.

Тайное венчание актеров состоялось в церкви Святого Франциска в городе Гроссето 14 июля 1964 года. Мама Челентано на свадьбу не приехала, хотя до конца своих дней в любых семейных спорах молодоженов занимала позицию невестки. Даже когда прав был ее сын.

По мнению Адриано, «в паре всегда доминирует женщина». Но при этом она, вступая в брак, становится «рабой» мужа.

Фото: wikimedia.org Адриано Челентано и Клаудиа Мори, 1972 год

Мужчина и женщина... черта с два они равны! Только если они живут по разным адресам. Вот ошибка, которую совершают пары. Женщина должна быть рабой мужчины. Не в буквальном смысле, что мужчина должен ее бить кнутом, а она должна становиться на колени и говорить «Люблю»; рабой потому, что она сама хочет быть рабой, и это будет правильно. Рабой любви, потому что ей это в радость. Ясно, однако, что она, если решит больше не быть рабой, может ею не быть. Между тем ошибка многих мужчин в том, что они думают, что мужчина может делать все что угодно: «Могу оставить ее дома, а сам пойти в бар. Она должна сидеть дома, а я — выходить, когда пожелаю». Э нет! Он ошибся. То есть: «Ты моя раба? Тогда я сделаю всё, чтобы тебе всё больше нравилось быть моей рабой». И тогда ясно, кто больше раб? Женщина или мужчина, если есть любовь? Может, мужчина и больше, — поясняет актер.

Жена Челентано — серый кардинал в их отношениях

Пара живет вместе без малого 60 лет. У них трое детей: сын Джакомо, дочери Розалинда и Розита и общее дело. Ради мужа Клаудиа отказалась от актерской карьеры и направила свой творческий потенциал на развитие образа супруга, по сути сделавшись его имиджмейкером. Она стала его серым кардиналом, отвечала за внешний вид, выступления на публике и даже скандалы в СМИ.

Ярчайшим примером спланированной пиар-кампании Мори стал случай на железной дороге. Однажды журналистам сообщили, что известный певец хочет броситься под поезд из-за ссоры с женщиной. Прибыв на место, фотографы увидели лежащего на рельсах Адриано Челентано, а у его ног — рыдающую Клаудию Мори. Она умоляла мужа «не делать этого», в то время как к супругам на всех парах нёсся локомотив. И только на опасно близком расстоянии Челентано скатился с рельсов. Всю сцену без конца снимали фотографы, и, конечно, на следующий день обнимающиеся Челентано и Мори появились на первых полосах местных газет. История пришлась как раз к выходу нового фильма с Адриано.

А в другой раз Челентано остановил движение на одной из улиц, танцуя перед огромной пробкой. Мори тут же сообщила об этом прессе, и репортеры незамедлительно оказались на месте «преступления». Когда Челентано спросили, зачем он это делает, он ответил, что просто разучивал сцену для нового фильма. Стоит ли говорить, что премьера прошла с большим успехом. Челентано не раз признавался, что образ брутального мужчины создала именно его мудрая жена. Но у такого решения были свои последствия.

Роман с Орнеллой Мути

Челентано стал чрезвычайно популярным. Поклонницы преследовали его на улицах, без конца звонили домой. Это Клаудию мало беспокоило. Но когда Челентано закрутил роман с Орнеллой Мути, партнершей по фильму «Укрощение строптивого», супруга актера ушла из дома вместе с детьми.

Их отношения тоже начались на съемках фильма. Челентано и Мути играли с такой страстью, что невозможно было усомниться в их чувствах друг к другу. После окончания работы над фильмом Орнелла ушла от мужа Аллесио Орано. Уже в тот момент всезнающие итальянцы предположили, что красотка ждала ответного шага от Челентано. Но он не стал менять жену на случайную связь.

Поняв, что предложения руки и сердца от Адриано не дождешься, Орнелла разорвала их связь. В одиночестве актриса, которую итальянцы не раз признавали самой красивой женщиной страны и мира, не осталась. Через некоторое время она вышла замуж и тоже родила троих детей. Но про связь с Челентано предпочитала умалчивать. Про измену журналистам рассказал актер. После этого Мути перестала с ним разговаривать. Ведь она совсем не хотела, чтобы о романе знали ее и его дети.

Клаудиа же не стала паразитировать на скандале и лишь коротко прокомментировала измену итальянским журналистам: «Прощение касается только мужа. К „другой“ у меня нет причин испытывать какие-то чувства. Только легкое презрение к той, которая не может найти свободных мужчин».

Принципиальный итальянец и преданный семьянин

С 1990-х Челентано не снимается в кино. Его просто не впечатляют сценарии. Зато он долгие годы гастролировал с сольными концертами по миру. Кроме музыки, он вел авторские программы на телевидении. Например, Шоу Rockpolitik (2005), где под звуки электрогитары певец беседовал со знаменитыми людьми, обсуждая политические новости. До эфира, правда, дошло только четыре передачи, потому что в одном из выпусков певец обвинил Сильвио Берлускони в коррупции. Это едва не спровоцировало большой скандал.

О том, что Челентано не лезет за словом в карман, говорит и другая история. Художник Никас Сафронов был свидетелем поразительной принципиальности актера, когда тот отказался от миллионного предложения русского олигарха. Сафронов рассказал, что однажды очень известный российский бизнесмен подплыл на своей яхте к берегу, где стоит дом Челентано, и предложил итальянскому артисту $100 тысяч, чтобы тот поднялся на борт и спел. Но Адриано отказался. Тогда предложение выросло до $200 тысяч, однако ответ остался прежним.

Сумма возросла сначала до миллиона долларов, а потом и до двух. Но Челентано сказал: «Вы на моей территории. Я сейчас возьму ружье и вас пристрелю. Купите билет, как все, и приходите на концерт, раз так любите мою музыку», — вспоминал Сафронов.

Сегодня Челентано и Мори живут в семейном поместье в пригороде Милана. Они практически не принимают участия в светской жизни и не дают интервью. В марте 2012 года Клаудиа сделала исключение и рассказала про 50 лет брака с Челентано, но про измену так и не заикнулась. Спустя долгие годы супруги продолжают спать в одной кровати и считать свой брак самым правильным решением в жизни.