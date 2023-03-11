«Кровь не прольется»: впервые с 1961 года дорожка «Оскара» не будет красной Джимми Киммел решил открыть «Оскар» не красной дорожкой, а дорожкой цвета шампанского

Фото: AP/ТАСС

Подготовка к 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе

Церемония награждения премией «Оскар» впервые с 1961 года будет открываться не красной дорожкой, сообщает AP. В среду 8 марта возле театра Долби в Голливуде рабочие развернули ковер цвета шампанского, как решил председатель мероприятий, телеведущий Джимми Киммел, который в воскресенье будет принимать 95-ю церемонию вручения премии «Оскар».

Я думаю, что решение пойти с ковром цвета шампанского поверх красной ковровой дорожки показывает, насколько мы уверены в том, что кровь не прольется, — сказал Киммел.

Решение изменить цвет было принято креативными консультантами Лизой Лав, давним автором Vogue, и Раулем Авилой, креативным директором Met Gala в Нью-Йорке.

В этом году ковер будет покрыт, отчасти для того, чтобы защитить звезд и камеры от непогоды, а также для того, чтобы помочь превратить прибытие в вечернее мероприятие. Лиза Лав всегда отмечала несоответствие между элегантным дресс-кодом «Оскара» и тем фактом, что люди приезжают, чтобы сфотографироваться при дневном свете, в полдень. С новым ковром они могут изменить этот колорит.

В конце января члены американской киноакадемии объявили шорт-лист претендентов на «Оскар». Среди них — все лауреаты и победители «Золотого глобуса», а также несколько ранее подмеченных кинокритиками фаворитов. Несмотря на отказ России выдвигать свои фильмы на соискание премии, в шорт-листе появился якутский 25-минутный фильм «Выход» и документальная лента про Алексея Навального, снятая канадцем Дэниелом Роэром.