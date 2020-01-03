Национальное общество кинокритиков США подвело итоги 2019 года. Лучшим фильмом названа картина режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты».
Второе и третье места заняли киноленты «Маленькие женщины» и «Однажды в… Голливуде» соответственно.
В номинации «Лучший режиссёр» победила автор «Маленьких женщин» Грета Гарвиг, а Пон Чжун Хо занял вторую строчку.
Лучшим актёром критика назвали Антонио Бандераса за роль в фильме «Боль и слава», актрисой – Мэри Кей Плэйс («Диана»).
Первые места среди исполнителей ролей второго плана заняли Брэд Питт («Однажды в… Голливуде) и Лора Дорен («Маленькие женщины»),
Ранее NEWS.ru писал, что Австралийская академия кино и телеискусства назвала Квентина Тарантино лучшим режиссёром 2019 года. Фильмом года критики организации также признали ленту «Паразиты».
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