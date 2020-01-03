Фото: Neon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский певец Юрий Лоза невысоко оценил драму «Текст» режиссёра Клима Шипенко. По словам артиста, фильм он буквально «заставил себя досмотреть».

Он «невооружённым глазом» заметил, что создатели картины постарались. Но назвал ленту затянутой. Вызвало недовольство и обилие нецензурной речи. Матерные слова я бы заменил крепкими, но всё-таки цензурными, как это делают...