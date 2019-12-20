https://static.news.ru/photo/45d87fb0-2424-11ea-8ba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Entertainment Studios Motion Pictures

Кинокритики издания Hollywood Reporter выбрали худшие ленты 2019 года. В тройку лидеров антирейтинга попали «Стражи Арктики», экранизация мюзикла «Кошки» и «Тёмный Феникс».

На четвёртом месте находится «Домино» с Николаем Костером-Вальдау, а на пятом — «Фанат» с Джоном Траволтой, сообщается на сайте издания.

Среди худших эксперты выделили также «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Спокойствие» и «Бок о бок».

При этом авторы посоветовали посмотреть все эти картины тем, кто планирует заниматься критикой. Они обосновали своё мнение тем, что при такой профессии приходится смотреть много плохого кино.

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