Критика СВО, выгорание, новые съемки: где ученик Сокурова Кантемир Балагов

Фото: Xinhua/Global Look Press

Кантемир Балагов

Российский режиссер Кантемир Балагов успел стать известным, сняв два фильма, которые получили награды престижных кинофестивалей, однако затем его жизнь круто переменилась. Какие картины снял Балагов, почему уехал из России, что случилось с ним в США и чем он занимается сейчас?

Чем известен Кантемир Балагов

Кантемир Балагов родом из Нальчика. В юном возрасте он самостоятельно начал снимать короткие видеоролики, а потом создал небольшой телесериал. Затем он поступил в творческую мастерскую режиссера Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете.

В 2017 году Балагов дебютировал с полнометражным фильмом «Теснота», снятом при поддержке Фонда Александра Сокурова. Он получил приз ФИПРЕССИ и был назван «Открытием года» журналом GQ Russia.

В 2019 году режиссер снял фильм «Дылда», который продюсировал Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В 2020 году вышел в прокат в Северной Америке и принес Балагову международную известность. На Каннском кинофестивале картина получила приз за лучшую режиссуру и приз ФИПРЕССИ, а после попала в шорт-лист премии «Оскар». В СМИ называли Балагова «будущим российского кино».

Фото: Нон-стоп продакшн Кадр из фильма «Дылда»

Почему Балагов уехал из России

Кантемир Балагов не поддержал спецоперацию ВС РФ на Украине и раскритиковал руководство России. В марте 2022 года стало известно, что режиссер решил покинуть РФ. В своих соцсетях он написал, что «в один миг у нас забрали наше будущее».

В интервью СМИ режиссер рассказал, что вместе с Кирой Коваленко (также выпускница мастерской Сокурова) уехали из России в Турцию, после — в Тбилиси, а в дальнейшем — в Лос-Анджелес. Там он пытался продолжать работу в кино со сценарием фильма «Моника».

«Чем дольше я нахожусь вне России, тем больше ощущение, что я на чужбине и что меня лишили родины. Наверное, отчасти я сам себя ее лишил. Но да, ощущения дома пока нет», — признавался Балагов в мае 2022 года.

Что случилось с Балаговым в США

В октябре 2022 года издание Hollywood Reporter сообщило, что Кантемир Балагов приступил к съемкам своего англоязычного дебюта, который получил название Butterfly Jam («Варенье из бабочек»), который ранее назывался «Моника». Продюсерами картины стали украинский Александр Роднянский и американский режиссер Ари Астер («Солнцестояние», «Все страхи Бо»).

Однако третий фильм Балагова до сих пор не вышел. В апреле 2023 года режиссер даже объявил, что уходит из кинематографа: «Двух фильмов более чем достаточно».

Кроме того, он удалил все записи в своих соцсетях. В дальнейшем Роднянский на вопросы журналистов отвечал, что Балагов, «конечно», продолжит работать режиссером и он «удивлен реакцией СМИ на эмоциональное высказывание талантливого молодого режиссера».

Где сейчас Кантемир Балагов

Имя Кантемира Балагова не появлялось в СМИ с мая 2023 года. В его соцсетях после «чистки» появилось всего несколько фотографий, в которых появляется сам режиссер и его пес. На фото появляется дорожный указатель из Калифорнии, в районе города Сан-Хасинто.

Последняя запись датируется 16 ноября 2023 года.

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