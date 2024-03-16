Критика СВО, Навальный, протесты: как признали иноагентом Семена Трескунова

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Семен Трескунов

Накануне российско-израильского актера Семена Трескунова Минюст РФ признал иностранным агентом. За что он получил такой статус, что писал о России и Алексее Навальном, где сейчас живет и чем занимается?

За что признали иноагентом Семена Трескунова

15 марта Минюст РФ опубликовал обновление списка иноагентов, в который попал и Семен Трескунов. Причиной назвали резко негативное отношение 24-летнего актера к России.

«Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Так, после начала СВО актер начал вести свои соцсети на английском языке и размещал публикации с осуждением России, российских властей и спецоперации на Украине. В частности, Трескунов в начале ноября 2023 года заявил, что любое негативные события в России вскоре становятся нормой.

До СВО молодой актер последовательно поддерживал деятельность Алексея Навального и участвовал в протестах, организованных его сторонниками.

24 февраля 2024 года, на вторую годовщину с начала СВО, Трескунов в своем Telegram-канале написал серию больших постов, посвященных сторонникам Навального. Актер признался, что встретился с оппозиционером, когда остро нуждался в авторитетах, и воспринимал его как человека, который обещал светлое будущее.

В серии постов актер вновь критикует российские власти, обвиняет их в смерти оппозиционера и пишет, что хотел бы, чтобы Навальный стал президентом России — тогда, по его мнению, страна обрела бы надежду и резко изменилась.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Семен Трескунов

Где сейчас живет и чем занимается Семен Трескунов

По данным Aif.ru, Трескунов прошел репатриацию в Израиль в сентябре 2021 года. Вместе с женой Анитой Ахмадуллиной он весной 2022 года сначала перебрался туда из России, а потом переехал в Испанию, где собирался продолжить актерскую карьеру, но столкнулся с отсутствием предложений.

В своих соцсетях Трескунов не сообщал об обстоятельствах своей жизни за рубежом. При этом сообщал, что рассматривает различные варианты заработка: в частности, собирался открывать курсы актерского мастерства, при отсутствии театрального образования.

Собирался ли Трескунов возвращаться в Россию

В ноябре 2023 года Telegram-канал SHOT сообщил, что живущий в Испании Трескунов, который поменял имя на Сэм, продолжает искать роли в России в надежде сняться в фильме или сериале.

«В РФ звезда сериала „Ивановы-Ивановы“ считался одним из самых перспективных молодых актеров, успел сняться примерно в 50 фильмах и сериалах, зарабатывал около 200 тысяч [рублей] за один съемочный день. <...> При этом за границей заказов пока особо нет: Трескунов лишь подрядился к Кириллу Серебренникову, который снимал новый полнометражный фильм в Литве», — отмечает SHOT.

Как выяснил SHOT, еще в конце 2023 года менеджеры актерских агентств продолжали предлагать Трескунова на роли.

В Госдуме заявили NEWS.ru, что Трескунову не стоит возвращаться обратно только ради денег.

«Раз сбежал, так сбежал, пусть теперь остается за границей и работает там. Считаю, если человек уехал с начала СВО, значит он против России. Не должны артисты возвращаться на Родину только из-за желания заработать, люди такое не примут», — заявила зампред комитета по культуре Елена Драпеко.

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