Критик раскрыл важную миссию голливудского кино после возвращения в Россию Критик Шнейдеров: возвращение голливудских фильмов поможет выжить кино России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское кино погибнет, если в кинотеатры РФ не вернутся голливудские фильмы, выразил мнение в беседе с NEWS.ru кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров. По его словам, из-за отсутствия конкуренции российским режиссерам не с кем соревноваться, их картины проваливаются в прокате.

Если голливудское кино не вернется, русское кино помрет окончательно, потому что нет стимула. Выделяются невозвратные деньги, никто не несет ответственность за провалы фильмов в кинопрокате. Поэтому нет конкуренции, не с кем соревноваться. К сожалению, все, что здесь снимают, выходит в кинотеатры, получает прокат и удостоверение. Зрители благополучно это все игнорируют, — сказал Шнейдеров.

Он уточнил, что фильм «Кракен», снятый Николаем Лебедевым, полностью провалившийся в прокате, принесет чистый убыток в 1 млрд рублей. Кроме того, отметил критик, картину «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина, которую также не оценил российский зритель, в Китае не взяли в прокат.

95% русских фильмов проваливаются в прокате. Большинство этих фильмов должно вообще выходить не в кинотеатрах, а сразу на телевидении, — добавил Шнейдеров.

Ранее директор по прокату «Русского репортажа» Роман Дорофеев заявил, что в данный момент возобновление показов голливудского кино в отечественных кинотеатрах не представляется возможным. По его словам, возвращение западных фильмов в российский кинопрокат возможно лишь при условии восстановления деятельности иностранных киностудий в России.