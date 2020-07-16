Кристофер Нолан настоял на мировой премьере «Довода» в США

Британский режиссёр Кристофер Нолан отказался выпускать свой фильм «Довод» на международном рынке до премьеры в США. Таким образом он хочет поддержать кинотеатры в стране, которые потерпели убытки из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.
Нолан и представители Warner Bros. обсудили вероятность выхода фильма во всём мире за исключением США, в связи с прогнозами, что две трети кассовых сборов принесут продажи билетов за рубежом, сообщает,
Ранее режиссёр заявил, что его новый фильм «Довод» лучше всего подходит к просмотру в кинотеатре. По его словам, опыт съёмок картины и результат отличаются от всего, что он делал со своей командой до этого.
Как писал NEWS.ru, аналитик американской компании MKM Partners Эрик Хэндлер выступил с прогнозом возможного переноса премьеры «Довода». Он утверждает, что правительство США слишком рано приступило к открытию центров досуга и общественных мест.
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