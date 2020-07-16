Кристофер Нолан настоял на мировой премьере «Довода» в США

https://static.news.ru/photo/a3d81dfc-c800-11ea-8427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures

Британский режиссёр Кристофер Нолан отказался выпускать свой фильм «Довод» на международном рынке до премьеры в США. Таким образом он хочет поддержать кинотеатры в стране, которые потерпели убытки из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.

Нолан и представители Warner Bros. обсудили вероятность выхода фильма во всём мире за исключением США, в связи с прогнозами, что две трети кассовых сборов принесут продажи билетов за рубежом, сообщает, сообщает The Vulture. Кинематографист подчеркнул, что намерен следовать прежнему плану, чтобы остаться солидарным с американскими площадками.

Ранее режиссёр заявил, что его новый фильм «Довод» лучше всего подходит к просмотру в кинотеатре. По его словам, опыт съёмок картины и результат отличаются от всего, что он делал со своей командой до этого.

Как писал NEWS.ru, аналитик американской компании MKM Partners Эрик Хэндлер выступил с прогнозом возможного переноса премьеры «Довода». Он утверждает, что правительство США слишком рано приступило к открытию центров досуга и общественных мест.