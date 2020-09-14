Крис Хэмсворт продолжит сниматься в роли Тора в киновселенной Marvel

Австралийский актёр Крис Хэмсворт заявил, что планирует и дальше сниматься в роли супергероя Тора в киновселенной Marvel.
Тор пока слишком молод, ему всего лишь 1500 лет, — пошутил актёр на вопрос о дальнейших съёмках,
сообщает«Газета.Ru».
Хэмсворт исполняет роль бога-громовержца Тора с 2011 года. Следующий посвящённый его персонажу фильм франшизы «Тор: Любовь и гром» должен выйти в 2022 году.
Ранее NEWS.ru писал, что исполнитель роли Тони Старка в 11 фильмах Marvel Роберт Дауни — младший уходит из франшизы.
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