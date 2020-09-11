Козловский опередил Петрова в рейтинге главных российских актёров

https://static.news.ru/photo/831d56e0-f438-11ea-8ec7-fa163e074e61_660.jpg Данила Козловский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Данила Козловский стал лидером рейтинга главных российских актёров последних десяти лет. Он известен по ролям в фильмах «Викинг» и «Легенда № 17».

На второй позиции расположился Александр Петров, снявшийся в «Т-34», а замыкает тройку лидеров звезда «Сталинграда» Пётр Фёдоров, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

При составлении списка аналитики выделили девять ключевых критериев, с помощью которых оценивали деятельность актёров. Среди них: общее количество фильмов, в которых участвовал артист, число главных ролей, сумма зарубежных проектов, степень участия актёра в рекламной кампании картин, фестивальные награды и кинопремии, популярность в СМИ, количество подписчиков в Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием актёра и их совокупная посещаемость.

В топ-10 также вошли Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Фёдор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.

Ранее эксперты «Бюллетеня кинопрокатчика» составили рейтинг главных кинорежиссёров России. Первое место занял Андрей Звягинцев, писал NEWS.ru.