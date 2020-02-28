В британской программе Antiques Roadshow нашёлся прототип Ковчега Завета из фильма «Индиана Джонс». Его оценили в $120 тысяч.
Ведущие шоу ездят по Великобритании в поисках необычных антикварных предметов, которым они дают примерную оценку. Владельцем лота оказался сын сотрудника, работавшего над картиной 1981 года.
Было забавно рассказывать друзьям, что у меня есть Ковчег Завета, — сказал мужчина, представивший предмет.
Настоящий реквизит, использовавшийся в картине «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», сейчас выставлен на ранчо «Скайуокер» режиссёра Джорджа Лукаса в Калифорнии.
Как писал NEWS.ru, режиссёр Стивен Спилберг не будет снимать пятый фильм о приключениях археолога Индианы Джонса. Disney ищет ему замену.
Добавьте наши новости в избранные источники