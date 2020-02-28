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Стриминговый сервис Netflix показал тизер мини-сериала «Водоворот», исполнительным продюсером которого выступил Дэмьен Шазелл, известный по фильму «Ла-Ла Ленд». Он так же срежиссировал первые два эпизода проекта.

Шоу рассказывает о живущем в Париже пианисте из Нью-Йорка. В прошлом он был известен, однако сейчас владеет убыточным клубом и состоит в сложных отношениях с певицей. Главный герой оказывается в...