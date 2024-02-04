«Кошмар»: Марат из «Слова пацана» вспомнил, как фанаты штурмовали его дом Минекаев вспомнил, как поклонники оцепили дом его родителей ради фото

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Рузиль Минекаев

Актер Рузиль Минекаев, сыгравший в «Слове пацана» Марата, рассказал в интервью Надежде Стрелец на YouTube-канале, что однажды поклонники штурмовали дом его родителей ради фотографии. По его словам, он приехал к родственникам отдохнуть, однако пережил «кошмар». Из-за таких ситуаций актер предпочитает не рассказывать о семье.

Я съездил домой на выходные, это был кошмар. Было такое, что каждый день очень много незнакомых людей приезжали домой, заходили во двор, звонили, если не выходил, они стучались в окна. Не мог отдохнуть спокойно даже дома <...>. Понял, что в Москве я отдыхаю больше, — поделился Минекаев.

В интервью блогеру Минекаев также рассказал о своем отношении к резким заявлениям Никиты Кологривого. По словам актера, его коллега имеет полное право считать так, как считает. Минекаев добавил, что не понимает, почему слова Кологривого воспринимают так близко к сердцу.

Ранее Кологривый ввязался в еще один скандал. Актер покинул шоу «Закрытый показ» из-за конфликта с телеведущим Александром Гордоном. Кологривый ушел со словами: «Я с вами диалог не найду». Затем Гордон обратился к гостям передачи и заявил, что не ждет от них слов поддержки или осуждения, поскольку «так было и будет всегда».