https://static.news.ru/photo/d3ce5d02-6840-11ea-a07b-fa163e074e61_660.jpg Фото: IMDB

Фильм «Кошки» британского режиссёра Тома Хупера, созданный по одноимённому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера, стал лидером по наградам известной антипремии «Золотая малина». Её присуждают за провальные проекты в области кинематографа.

Киноверсии мюзикла вручили главную награду в категории «Худший фильм». Самым неудачливым режиссёром стал Том Хупер. Джеймс Корден и Ребел Уилсон признаны худшими актрисой и актёром второго плана. Сценарий киномюзикла жюри посчитало наиболее неудачным. Кроме того, была вручена статуэтка за «Худший экранный дуэт», которая ушла номинанту, обозначенному как «Два любых полукошачьих-получеловечьих комочка шерсти».

Худшим актёром первого плана признан Джон Траволта, сыгравший в триллере «Фанатик», который снял фронтмен Limp Bizkit Фред Дёрст. Самой неудачной актрисой стала Хиллари Дафф за роль в фильме «Призраки Шэрон Тейт».

Награды «Худший ремейк или сиквел» и «Наихудшее безрассудное пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью» достались фильму «Рэмбо: Последняя кровь» Сильвестра Сталлоне.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году зрители накинулись с критикой на «Кошек», когда в Сети появился первый трейлер фильма, после чего создателям пришлось в нём менять анимацию. Позже в некоторые кинотеатры США попала версия ленты с недоработанными спецэффектами.