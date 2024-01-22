Кощей поддержал СВО, Айгуль влюбилась: последние новости о «Слове пацана»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Wink

Анна Пересильд, Никита Кологривый

Актриса, сыгравшая Айгуль в криминальной драме Жоры Крыжовникова «Слово пацана», рассказала, кто из коллег по съемкам стал ее крашем. Что известно об актерах Никите Кологривом, Рузиле Минекаеве и других звездах сериала?

Кого Пересильд назвала своим крашем

Коллегами 14-летней актрисы по съемкам в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» стали Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Ярослав Могильников и другие. Поклонницы картины обсуждали в Сети, кто из артистов самый харизматичный и красивый, после чего Пересильд высказала и свое мнение.

«Я обожаю Льва Зулькарнаева, который сыграл Зиму в сериале. Он просто мой краш! <...> У него тот же мастер в ГИТИСе, что и у моей мамы, и это, конечно, очень круто, когда как бы через поколение мы все встречаемся. Лева очень классный, что тут скажешь. <...> Он очень крутой, с невероятным чувством юмора», — рассказала Пересильд в интервью FAMETIME TV.

При этом сердце юной актрисы несвободно. Пересильд рассказала, что ее возлюбленный пока не знает о ее чувствах и в данный момент она ни с кем не встречается.

Зачем Кологривый поехал на СВО

Сыгравший в «Слове пацана» Кощея Никита Кологривый высказался в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в СВО. Актер обратился к российским бойцам, находящимся на передовой. Как уточняет Telegram-канал Daily Storm, ролик с большой долей вероятности был записан летом 2023 года, но распространился в СМИ только сейчас.

Фото: Пресс-служба Wink Никита Кологривый

На видео Кологривый в военной форме обратился к бойцам и выразил им благодарность за то, что деятели культуры могут спокойно заниматься творчеством. Он отметил, что актеры в новом фильме «В августе 44-го» попытаются отыграть роли военных так, чтобы кино понравилось участникам СВО.

«Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось. Чтобы мы ни в коем случае никого не обманули и никаких ложных событий и эмоций не показали. Будьте здоровы, ждем вас домой!» — сказал Кологривый.

Что сказал Минекаев в своем первом интервью

Сыгравший Маратика в «Слове пацана» Рузиль Минекаев дал свое первое интервью после съемок ленты. По Сети разлетелись снимки с фотосессии, на которую актер пришел вместе с женой Азизой Минекаевой (Бекмановой). В беседе с журналом HELLO! пара рассказала историю своих отношений.

«[Встретились] на линейке 1 сентября 2016 года. Я его увидела, когда шла из одного корпуса, а он шел навстречу. Он меня не заметил, а я подумала: „Какой красивый, забираю его себе!“ Это было как в фильмах, когда все останавливается и нет ничего вокруг, кроме вас двоих», — рассказала Азиза.

Актер добавил, что их отношения «проходили разные стадии» и они «то расходились, то сходились». Минекаев добавил, что переехал из Казани в Москву из-за супруги — оба поступили в ГИТИС. Сейчас молодые люди учатся на последнем курсе и воспитывают сына.

Фото: Пресс-служба Wink Рузиль Минекаев

«Я всегда спрашиваю мнение у Рузиля. Даже если у меня есть свое, я спрошу, потому что он мужчина, так что главный — он. Но при этом мы не просто любим друг друга, мы еще и лучшие друзья. Так что все решаем вместе», — сказала Азиза.

Правда ли, что Кемстач отказался от карьеры актера

Исполнитель главной роли «Слова пацана» Леон Кемстач рассказал, что планирует открыть собственный бизнес и освоить профессию инженера-строителя. При этом отказываться от карьеры актера 15-летний артист не намерен.

«Я хочу стать знаменитым актером и строить дома. Чтобы у меня был пассивный доход от компании и я спокойно, не думая ни о чем, снимался. Хорошо открывать бизнес, когда уже получил признание», — заявил Кемстач в интервью «Правилам жизни».

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