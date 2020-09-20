Короткометражка «Жертва» взяла главный приз кинофестиваля «Амурская жизнь»

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Супруга тяжело болеющего актёра Валентина Гафта рассказала о том, что его внебрачный сын, проживающий в Бразилии, претендует на наследство артиста.

Он претендует. Но Валя ведь им очень хорошо помогал, — передаёт слова Ольги Остроумовой «Московский комсомолец». По её словам, у сына Гафта Вадима есть своя семья и свои дети. Все...