Короткометражка «Жертва» взяла главный приз кинофестиваля «Амурская жизнь»

Гран-при XVIII открытого фестиваля кино и театра «Амурская осень» в номинации «короткий метр» взял фильм «Жертва» режиссёра Руслана Сорокина.
Премьера короткометражки состоялась на фестивале, который проходит в Благовещенске,
В 2020 году победителям фестиваля впервые помимо статуэток золотых журавлей вручают денежные призы. За победу в номинации «короткий метр» дают сертификат на 50 тыс. рублей.
Фестиваль «Амурская осень» в Благовещенске проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсную программу попадают 13 полнометражных фильмов и 24 короткометражки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на премьере фестиваля «Кинотавр» в Сочи были представлены идеи новых российских сериалов.
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