https://static.news.ru/photo/5f3d5194-6cfc-11ea-b741-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matt Crossick/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Члены Американской академии кинематографических искусств рассматривают возможность изменить сроки и правила проведения премии «Оскар» в 2021 году. Решение связано с запретами и ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Согласно действующему регламенту, картина — претендент на участие в конкурсе должна выйти на экраны кинотеатров Лос-Анджелеса. Минимальный срок проката — семь дней, напоминает Deadline.

Такое требование нуждается в корректировке в силу того, что компании откладывают премьеры проектов в кино или выпускают их на онлайн-платформах. Сейчас специалисты рассматривают возможность подстроиться под сложившиеся обстоятельства.

Академия нацелена на то, чтобы помочь нашим сотрудникам и всей отрасли безопасно пройти через этот глобальный кризис в области здравоохранения и экономики, — заявил представитель команды организаторов премии.

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