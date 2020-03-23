Члены Американской академии кинематографических искусств рассматривают возможность изменить сроки и правила проведения премии «Оскар» в 2021 году. Решение связано с запретами и ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Согласно действующему регламенту, картина — претендент на участие в конкурсе должна выйти на экраны кинотеатров Лос-Анджелеса. Минимальный срок проката — семь дней,
Такое требование нуждается в корректировке в силу того, что компании откладывают премьеры проектов в кино или выпускают их на онлайн-платформах. Сейчас специалисты рассматривают возможность подстроиться под сложившиеся обстоятельства.
Академия нацелена на то, чтобы помочь нашим сотрудникам и всей отрасли безопасно пройти через этот глобальный кризис в области здравоохранения и экономики, — заявил представитель команды организаторов премии.
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