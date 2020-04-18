Коронавирус диагностирован у актрисы Марины Коняшкиной

https://static.news.ru/photo/a8339216-8159-11ea-a6b8-fa163e074e61_660.jpg Марина Коняшкина Фото: marina_konyashkina/instagram.com

У российской актрисы Марины Коняшкиной медики диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, врачи приехали домой к 34-летней артистке, известной по ролям в фильме «Союз спасения» и сериале «Метод Лавровой». Тестирование подтвердило наличие у неё коронавирусной инфекции.

Сейчас болезнь у актрисы протекает в лёгкой форме, ей предписан домашний карантин под присмотром медиков. Данные о её диагнозе врачи передали в больницу и полиции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские актрисы Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл примирились после многолетней размолвки ради совместного участия в подкасте The Bradshaw Boys. Актрисы обратились со словами благодарности к нью-йоркским врачам, которые лечат пациентов от коронавируса.