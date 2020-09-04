Коппола выпустит версию «Крестного отца 3» с альтернативным финалом

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Американский актёр Роберт Дауни-мл. заявил, что покидает киновселенную Marvel. С 2008 года он сыграл Железного человека в 11 фильмах о Мстителях.

Дауни-мл. стал гостем подкаста SmartLess, ведущие которого поинтересовались у него, на какой стадии находятся его проекты в Marvel. На это он ответил, что они все уже завершены. Несмотря на окончание...