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Коппола выпустит версию «Крестного отца 3» с альтернативным финалом

11:07, 04 сентября 2020
Фото: Paramount Pictures

Американский режиссёр Фрэнсис Форд Коппола планирует опубликовать изменённую версию третьей части фильма «Крёстный отец». Картина выйдет в декабре.

Коппола намерен переделать начало ленты, и создать альтернативный финал, сообщает Deadline.

Фильм будет отреставрирован перед выпуском в кинотеатрах. Он выйдет под названием «Марио Пьюзо, «„Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне“».

Коппола ранее отмечал, что хочет перемонтировать картину, которой в 2020 году исполнилось 30 лет.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Чарльз Дэнс, известный по роли Тайвина Ланнистера в сериале «Игра престолов», поддержал инициативу переснять заключительный сезон шоу. Он выразил мнение, что шоураннеры задали высокую планку для телевизионных сериалов, но с финалом картины он не смог согласиться.

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