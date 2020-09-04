Коппола выпустит версию «Крестного отца 3» с альтернативным финалом

Американский режиссёр Фрэнсис Форд Коппола планирует опубликовать изменённую версию третьей части фильма «Крёстный отец». Картина выйдет в декабре.
Коппола намерен переделать начало ленты, и создать альтернативный финал,
Фильм будет отреставрирован перед выпуском в кинотеатрах. Он выйдет под названием «Марио Пьюзо, «„Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне“».
Коппола ранее отмечал, что хочет перемонтировать картину, которой в 2020 году исполнилось 30 лет.
Как писал NEWS.ru, британский актёр Чарльз Дэнс, известный по роли Тайвина Ланнистера в сериале «Игра престолов», поддержал инициативу переснять заключительный сезон шоу. Он выразил мнение, что шоураннеры задали высокую планку для телевизионных сериалов, но с финалом картины он не смог согласиться.
Добавьте наши новости в избранные источники