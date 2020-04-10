Константин Богомолов создаст screenlife-сериал о любви во время карантина

https://static.news.ru/photo/a899aa86-7b43-11ea-9371-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский режиссёр Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина. Проект будет представлен в формате screenlife.

Шоу получило «Безопасные связи». В центре сюжета — истории трёх пар, чьи отношения развиваются в период нахождения в самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу стримингового сервиса Start

Роль художника-постановщика тоже исполняет ситуация, выбирая единственный фон, единственную картинку — дом. Это не нами выбранная форма, и получается, что оформителем и глазом этой истории становятся обстоятельства самой жизни, — цитируются слова Богомолова.

Формат screenlife подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера.

Как писал NEWS.ru, студия «Базелевс» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова запустила в производство screenlife-проект «Истории карантина». Он расскажет о жизни людей во время изоляции.