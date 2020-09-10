Кончаловский назвал ошибкой Хрущёва развенчание культа личности Сталина

https://static.news.ru/photo/60a37534-f403-11ea-9eb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Российский режиссёр Андрей Кончаловский заявил, что развенчание культа личности Иосифа Сталина было неудачным решением Никиты Хрущёва. Он выразил мнение, что многие коммунисты были огорчены после XX съезда партии.

Кончаловский стал участником Венецианского фестиваля, начавшегося 2 сентября. На мероприятии он представляет свой новый фильм «Дорогие товарищи». Главная героиня — убеждённая коммунистка, деятель городского комитета партии, которая готова до драки защищать фигуру Сталина в споре с дочерью.

Я согласен с Мао Цзэдуном, который сказал: «Хрущёв идиот, он предал коммунизм». И в Китае он до сих пор на стенах, а китайцы строят общество на его идеях. Поэтому, я думаю, это было одно из примитивных решений Хрущёва, который был настоящим крестьянином. Он не был очень умным человеком. Может, умнее Ельцина, извините меня, — цитирует РИА Новости слова кинематографиста.

Режиссёр отметил, что времена оттепели дали ему возможность создать первые фильмы, но он подчеркнул, что «у свободы всегда должен быть предел». По его словам, в условиях абсолютной свободы человек теряет человеческие черты.

Премьера «Дорогих товарищей» Андрея Кончаловского состоялась на Венецианском кинофестивале 7 сентября. Лента вошла в основной конкурс мероприятия, писал NEWS.ru.