Кончаловский и Зайцев номинированы на премию «Золотой орёл»

https://static.news.ru/photo/a751d45c-4913-11eb-b4e2-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кончаловский Фото: Денис Гришкин​/АГН «Москва»

Национальная академия кинематографических искусств и наук России подвела итоги первого тура голосования и представила номинантов премии «Золотой орёл» за 2020 год.

В категории «Лучший фильм» на награду претендуют пять картин: «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Стрельцы» Ильи Учителя, а также «Лёд 2» Жоры Крыжовникова и «Союз спасения» Андрея Кравчука.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу награды, Андрей Кончаловский, Андрей Зайцев и Жора Крыжовников номинированы в категории «Лучший режиссёр». Сценарии к фильмам «Блокадный дневник», «Дорогие товарищи!» и «Союз спасения» также вошли в соответствующую номинацию.

На звание лучшего телефильма и мини-сериала претендуют «Дипломат» Юрия Кузьменко, «Магомаев» Дмитрия Тюрина и Романа Прыгунова и «Одесский пароход» Сергея Урсуляка. В номинацию «Лучший анимационный фильм» попали «Белка и Стрелка. Карибская тайна» Инны Евланниковой, «Иван Царевич и Серый волк 4» Константина Феоктистова и «Хозяйка Медной горы» Дмитрия Геллера.

Церемония награждения пройдёт 22 января.

Ранее жюри Московского международного кинофестиваля вручило главный приз — «Золотого Святого Георгия» — режиссёру Андрею Зайцеву за картину «Блокадный дневник».

События «Блокадного дневника» разворачиваются в первую зиму блокады Ленинграда. По сюжету жительница города идёт к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз и попросить прощения. Фильм снят по мотивам книг Ольги Берггольц и Даниила Гранина, а также по дневникам людей, живших в блокаду, писал NEWS.ru.