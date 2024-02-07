Кому принес проблемы фильм «Мастер и Маргарита»? Запретят ли его

Фото: «Атмосфера кино»

Постер фильма «Мастер и Маргарита»

Фэнтезийная драма режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» вышла в лидеры проката по СНГ и собрала серьезную кассу, однако, помимо похвалы и признания, она принесла создателям проблемы. Кто «пострадал» из-за выхода киноленты?

Какие сборы у фильма «Мастер и Маргарита»

5 февраля стало известно, что лента второй раз заняла первую строчку проката в России и СНГ за прошедшие выходные. Фильм режиссера Михаила Локшина собрал 434 млн рублей с 1 по 4 февраля.

В прошлый уик-энд фильм также был лидером проката. За 12 дней «Мастер и Маргарита» смог перешагнуть отметку в 1 млрд рублей. Это третий фильм 2024 года с такими результатами — первыми стали «Холоп-2» и «Бременские музыканты».

За что ругают съемочную команду «Мастера и Маргариты»

27 января в Сети нашли публикацию Локшина, в которой он пожелал победы Украине в СВО и сравнил РФ с нацистской Германией. Вскоре режиссер поспешил удалить резонансные заявления и закрыл доступы к профилям в соцсетях.

Telegram-канал «Баба Яга против» обратил внимание, что и исполнитель роли Мастера Евгений Цыганов, и его экранная муза Юлия Снигирь ранее выступали с критикой СВО. Например, в прикрепленном к посту ролике актер задается риторическим вопросом, что бы сказали предки о происходящих событиях.

«1,2 млрд государственных рублей Минкульт отдал противникам СВО и яростным критиканам России: Евгению Цыганову (Мастер) и Юлии Снигирь (Маргарита), режиссеру с американским гражданством Локшину, дочери эстонской фашистки Ауг (Гелла), канадскому гражданину Колокольникову (Коровьев), израильскому гражданину Ярмольнику (доктор Стравинский)», — говорится в посте Telegram-канала «Баба Яга против».

После этого «Зов народа» попросил завести уголовное дело против режиссера «Мастера и Маргариты». Общественники направили обращение главе СК Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову.

Как решили наказать создателей «Мастера и Маргариты»

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что фильм Локшина нужно национализировать, а деньги с его проката направить в российский бюджет. Почвой для такой инициативы стала позиция режиссера относительно проведения СВО: по словам парламентария, кинематографист поддерживал ВСУ.

«Человек получил деньги, снял фильм. При этом, как я понимаю, поддерживал ВСУ и во всех смертных грехах расписывался, в ненависти к России. Если это действительно так, так национализируйте этот фильм к чертовой матери», — заявил Делягин.

Депутат считает, что прибыль с этого фильма должны получать россияне, «которых так сильно ненавидит» режиссер.

7 февраля стало известно, что Совет Фонда кино исключил из списка лидеров отечественного кинопроизводства компанию «Марс Медиа Энтертейнмент» (ММЕ), снявшую фильм «Мастер и Маргарита». Как сообщил «Интерфакс», компании из этого списка могут претендовать на софинансирование проектов.

Telegram-канал Mash пишет, что проблемы «Марс Медиа» начались из-за Локшина. По данным канала, после премьеры он уехал из России и поддержал ВСУ.

Запретят ли фильм «Мастер и Маргарита»

Первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов заявил, что фильм не стоит запрещать и снимать с проката. Он пояснил, что картина, вполне вероятно, заслуживает быть показанной зрителю, а прокатное удостоверение выдается фильму, а не режиссеру.

«Режиссер, коль скоро он нарушил правовые нормы, может быть привлечен к ответственности, но не фильм. Я не видел экранизацию и о качестве судить не могу. Но априори, если фильм заслуживает того как художественное произведение, то не выдавать ему прокатное удостоверение не имеет смысла», — сказал Шолохов в разговоре с NEWS.ru.

При этом депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что фильм по Булгакову является утверждением сатанизма и поэтому опасен для России.

«Много вопросов не только к режиссеру, но и к автору сценария, который сделал акцент на погружение зрителя в сатанизм. <...> У меня главная претензия не к творческой составляющей проекта, которая просто вне критики, а к тому, что это прецедент утверждения на российском экране сатанизма», — заявил политик.

СМИ сообщали, что фильм понравился помощнику президента и экс-министру культуры Владимиру Мединскому. По словам журналистки Екатерины Винокуровой, он назвал фильм великолепным. Похожую точку зрения озвучила обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина — она сообщила, что Мединскому картина «очень понравилась».

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