https://static.news.ru/photo/989fc4de-6479-11ea-8ec7-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Ведьмак» Фото: netflix.com

Авторы музыки к сериалу «Ведьмак», снятого по книгам польского писателя Анджея Сапковского, заявили, что кавер Омского народного хора на песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», один из лучших, что они слышали.

Композиторы Джиона Остинелли и Соня Белоусова приняли участие в подкасте Netflix Behind the Scenes, в котором отметили , что считают творчество сибирского коллектива «чудесным».

Ролик омичей уже набрал около двух млн просмотров. Солист ансамбля заявил в беседе с телеканалом каналом «360», что «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» просто «заела» у всех артистов, поэтому они решили исполнить свою версию. Новость о том, что Остинелли и Белоусова так высоко оценили кавер, в хоре назвали радостным событием.

Британский актёр Джои Бэти, сыгравший Лютика в сериале «Ведьмак», прокомментировал успех песни, которую он исполнил в одном из эпизодов. Он заявил, что трек — «самая раздражающая штука», что он слышал, а мотив очень прилипчивый, писал NEWS.ru.