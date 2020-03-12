Авторы музыки к сериалу «Ведьмак», снятого по книгам польского писателя Анджея Сапковского, заявили, что кавер Омского народного хора на песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», один из лучших, что они слышали.
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Британский актёр Джои Бэти, сыгравший Лютика в сериале «Ведьмак», прокомментировал успех песни, которую он исполнил в одном из эпизодов. Он заявил, что трек — «самая раздражающая штука», что он слышал, а мотив очень прилипчивый, писал NEWS.ru.
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