https://static.news.ru/photo/41354552-410b-11ea-9e19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sony Pictures Entertainment/youtube.com

Компания Sony Pictures опубликовала фильм, рассказывающей о картине «Однажды... в Голливуде» американского режиссёра Квентина Тарантино.

Материал состоит из бесед с самим кинематографистом и актёрами, а также из кадров со съёмок и отрывков из ленты.

В фильме говорится, как благодаря сюжету и реквизиту передана атмосфера того периода в истории голливудского мирового кинематографа, который показан в картине.

Как писал NEWS.ru, Квентин Тарантино планирует снять мини-сериал на основе вымышленного телешоу из его фильма «Однажды... в Голливуде».