Компания Sony Pictures опубликовала фильм, рассказывающей о картине «Однажды... в Голливуде» американского режиссёра Квентина Тарантино.
Материал состоит из бесед с самим кинематографистом и актёрами, а также из кадров со съёмок и отрывков из ленты.
В фильме говорится, как благодаря сюжету и реквизиту передана атмосфера того периода в истории голливудского мирового кинематографа, который показан в картине.
Как писал NEWS.ru, Квентин Тарантино планирует снять мини-сериал на основе вымышленного телешоу из его фильма «Однажды... в Голливуде».
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