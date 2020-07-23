Компания Paramount отложила «Тихое место 2» и «Топ Ган» на 2021 год

https://static.news.ru/photo/ba03fc64-cd8b-11ea-a922-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Тихое место 2» Фото: Paramount Pictures

Кинокомпания Paramount объявила о том, что откладывает премьеры фильмов «Тихое место 2» и «Топ Ган: Мэверик». Таким образом продюсеры хотят избежать финансовых потерь во время проката из-за пандемии коронавируса.

Картина «Тихое место 2» ожидалась в кинотеатрах 6 сентября 2020 года, но теперь выйдет 23 апреля 2021-го, а «Топ Ган» переехал с 23 декабря 2020-го на 2 июля 2021 года, сообщает Variety.

Кроме этого, студия отложила новую часть «Чудаков» с июля 2021 года на 3 сентября, а экранизация романа «Ученик тигра» теперь появится на экранах 10 февраля 2023 года, а не 11 февраля 2022 года. Продолжение «Соника в кино» 8 апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что кинокомпания Disney перенесла премьеру фильма «Мулан» на неопределённый срок. Сроки выпуска новых серий «Звёздных войн» и «Аватара» сдвинуты на год, писал NEWS.ru.