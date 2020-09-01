Компания LEGO выпустила набор с Косым переулком из «Гарри Поттера»

https://static.news.ru/photo/191fef32-ec4f-11ea-9042-fa163e074e61_660.jpg Фото: LEGO/youtube.com

Датский производитель конструктора LEGO представил набор, из которого можно собрать Косой переулок, описанный в серии книг «Гарри Поттер» британской писательницы Джоан Роулинг. Композиция состоит из 5544 деталей.

Обладатели набора смогут собрать магазин волшебных палочек Олливандера, магазин экипировки для игры в квиддич, кафе Флориана Фортескью, лавку письменных принадлежностей Scribbulus, книжный магазин «Флориш и Блоттс», издание «Ежедневный пророк», лавку зелий Дж. Пиппина и магазин «Всевозможные волшебные вредилки», который открыли друзья Поттера Фред и Джордж Уизли.

В набор также входят 14 фигурок персонажей, среди которых сам Гарри, а также Рон Уизли, Гермиона Грейнджер и Драко Малфой.

Новый набор представили актёры, Джеймс и Оливер Фелпсы, сыгравшие Фреда и Джорджа Уизли. Они показали, как устроена модель Косого переулка и немного поиграли с фигурками.

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