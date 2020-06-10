Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

https://static.news.ru/photo/a63c4bde-ab29-11ea-9d85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl, via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.

Всего на указанный период запланировано 12 кинолент, передаёт «Российская Газета». Среди них: «Мулан» — 23 июля, «Новые мутанты» — 27 августа, «King’s Man: Начало» — 17 сентября и «Чёрная вдова» — 5 ноября.

В список также попал новый фильм американца Уэса Андерсона, получивший название в русскоязычной версии «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас Ивнинг Сан». На YouTube-канале 20th Century Studios Russia также вышел дублированный трейлер ленты.

Кроме того, Disney объявил даты премьер двух проектов российского производства: «Спасите Колю» — 29 октября и «Последний богатырь: Корень зла» — 24 декабря.

Как писал NEWS.ru, фильм «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас Ивнинг Сан» выйдет под лейблом «Канны-2020». Это должно помочь картине привлечь внимание зрителей.