Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
Всего на указанный период запланировано 12 кинолент,
В список также попал новый фильм американца Уэса Андерсона, получивший название в русскоязычной версии «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас Ивнинг Сан». На YouTube-канале 20th Century Studios Russia также вышел дублированный трейлер ленты.
Кроме того, Disney объявил даты премьер двух проектов российского производства: «Спасите Колю» — 29 октября и «Последний богатырь: Корень зла» — 24 декабря.
Как писал NEWS.ru, фильм «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас Ивнинг Сан» выйдет под лейблом «Канны-2020». Это должно помочь картине привлечь внимание зрителей.
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