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В партии «Коммунисты России» назвали историческую драму «Союз спасения» политическим заказом монархистов, капиталистов и олигархов. По мнению главы Центрального комитета политического движения Сергея Малинковича, фильм является «клеветой на славное поколение русских революционеров».

«Угнетатель народа» царь Николай представлен в картине смелым и гуманным правителем, отметил политик. Это, по его словам, противоречит историческим фактам. При этом ветераны Отечественной войны 1812 года, «патриоты Отечества, рискнувшие ради интересов народа карьерой и несомненным благополучием, показаны в фильме властолюбцами и жестокими маньяками, коварными заговорщиками», высказал мнение Малинкович.

30 сребреников, полученные от монархистов и Дома Романовых, не помогут актёрам и всей съёмочной группе фильма сделать звёздную карьеру. При встречах с общественностью актёров, занятых в «Союзе спасения», наверняка закидают помидорами! — цитирует главу ЦК партии АГН «Москва».

Он подчеркнул, что трактовка исторических событий, показанная в фильме, и искажение деятельности декабристов «с их передовой для своего времени программой реформ недопустимы».

Ранее, как писал NEWS.ru, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на странице в соцсети в нецензурной форме высмеял российские фильмы «Вторжение» и «Союз спасения».