Компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» приняла решение не выпускать на российские экраны комедию режиссёра Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». Сатирическая лента рассказывает о немецком мальчике, который общается с воображаемым другом — Адольфом Гитлером.
Прокатчик не стал комментировать своё решение.
Фильм «Кролик Джоджо» получил Гран-при 44 Международного кинофестиваля в Торонто, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит») может присоединиться к «Бэтмену» Мэтта Ривза. Актёр в данный момент ведёт переговоры со студией.