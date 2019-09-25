Фото: скриншот E180 - ТРЕЙЛЕРЫ К ФИЛЬМАМ/youtube

Российский оскаровский комитет выбрал фильм Кантемира Балагова «Дылда» для выдвижения на премию «Оскар».

Лента будет представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом рассказал ТАСС председатель объединения Владимир Меньшов. Он отметил, что не будет комментировать решение комитета. Ранее News.ru писал, что...