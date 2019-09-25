Фото: скриншот E180 - ТРЕЙЛЕРЫ К ФИЛЬМАМ/youtube

Компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» приняла решение не выпускать на российские экраны комедию режиссёра Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». Сатирическая лента рассказывает о немецком мальчике, который общается с воображаемым другом — Адольфом Гитлером.

Прокатчик не стал комментировать своё решение.

Фильм «Кролик Джоджо» получил Гран-при 44 Международного кинофестиваля в Торонто, передаёт «Свободная Пресса».

Ранее News.ru писал, что Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит») может присоединиться к «Бэтмену» Мэтта Ривза. Актёр в данный момент ведёт переговоры со студией.

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