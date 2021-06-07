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Снятый соцсетью «Одноклассники» комедийный сериал «Пять с плюсом» посмотрели 9 млн зрителей. Больше всего откликов получили первая, вторая и седьмая серии.

Съёмки сериала были приурочены к 15-летию «Одноклассников». Его первый эпизод вошёл в топ-5 среди всех популярных видео, которые пользователи соцсети смотрели с 25 марта по 1 июня.

Сериал «Пять с плюсом» получился уникальным продуктом. Это первый сериал от соцсети в России, поэтому многие вещи мы делали впервые. На примере «Пять с плюсом» мы увидели, что уникальный контент интересен пользователям, и планируем дальше дистрибутировать его на другие площадки, — рассказала директор видеоплатформы в Mail.ru Group Марина Краснова.

Всего за время показа сериал собрал более 59 млн просмотров от 9 млн зрителей со всего мира. Больше всего он заинтересовал пользователей из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии. Его также смотрели на Фарерских островах, в Новой Зеландии, на островах Зелёного Мыса, в Чили и Кубе. Основной аудиторией сериала стали зрители в возрасте 35–44 лет.

«Пять с плюсом» раскрывает взаимоотношения людей, живущих под одной крышей, которые изо дня в день сталкиваются с различными бытовыми и любовными ситуациями. Главные роли в сериале исполнили Артём Цуканов, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев, Юлия Франц и Артём Ешкин.