https://static.news.ru/photo/74bfaed8-ec76-11e9-857e-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Джокер» Фото: AUG/face to face/Global Look Press

По словам режиссёра «Джокера» Тодда Филлипса, опыт, приобретённый в начале карьеры, помог ему импровизировать на съёмочной площадке в работе с Хоакином Фениксом. «Комедийное прошлое» поспособствовало созданию необходимого «хаоса» в середине картины.

Работа над фильмом — это джаз, а не математика. Кино — это живой, дышащий организм, — пояснил Филлипс в интервью изданию Indiewire.

Режиссёр доволен тем, что в кинохите 2019 года ему удалось воссоздать атмосферу Нью-Йорка 80-х годов.

Интересно, что во время съёмок создатель «Джокера» и не предполагал, что прикованное к картине внимание в большей степени будет связано со сценами насилия.

Ранее NEWS.ru писал, что жители России приняли участие в опросе и выбрали лучший фильм 2019 года. В тройку лидеров вошли «Мстители. Финал», «Джокер» и «Однажды... в Голливуде».