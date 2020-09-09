Командору британской киноимперии 60 лет: лучшие кадры из жизни Колина Ферта

Колин Эндрю Ферт — британский актёр театра, кино и телевидения родился в семье учителей, потомственных священнослужителей и по совместительству колониальных чиновников Британской империи. Детство провёл в Нигерии, а подростковые годы в США, в штате Миссури. Ферт посещал театральные мастерские с 10 лет, намереваясь стать актёром с ранних лет. Профессиональное актёрское образование он получил в Драматическом центре в Лондоне, после чего начал и карьеру в кино, первую роль сыграв в экранизации пьесы «Другая страна» Джулиана Митчелла, которую уже знал по театру. Известность пришла к актёру после роли мистера Дарси — в шестисерийном телевизионном фильме производства ВВС «Гордость и предубеждение» по мотивам одноимённого романа Джейн Остин. Примечательно, что персонажа с таким же именем он позже сыграет в современном фильме о гордости и предубеждении — «Дневнике Бриджит Джонс». За участие в режиссёрском дебюте Тома Форда «Одинокий мужчина» Колин Ферт был удостоен приза Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль и премии BAFTA как лучший актёр за лучшую мужскую роль — «Король говорит!» В карьере актёра порядка 70 киноролей, и это не предел.
С 2002 года Ферт является послом организации «Oxfam», оказывающей помощь развивающимся странам. За свою работу в кино и другие заслуги в апреле 2011 года Колин Ферт был включён в список 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time и вскоре стал командором ордена Британской империи.
«Вальмон», 1989 год
Orion Pictures
«Чего хочет девушка», 2003 год
KPA/Global Look Press
«Накал страстей», 1997
FilmStills.net/Global Look Press
«Лепестки надежды», 2004 год
Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
«Девушка с жемчужной серёжкой», 2003 год
KPA/Global Look Press
«Где скрывается правда», 2005 год
imago stock&people/Global Look Press
2006 год
Yari Film Group (YFG)/Global Look Press
Мерил Стрип и Колин Ферт, 2012 год
Armando Arorizo/Global Look Press
«Kingsman: Золотое кольцо», 2017 год
Twentieth Century Fox/Global Look Press
Ливия Джуджолли и Колин Ферт
l94/Global Look Press
«Гонка века», 2018 год
Lionsgate/Global Look Press
«Прежде, чем я усну», 2014 год
PLANET PHOTOS/Global Look Press
2017 год
Lee Sang-Hо/Global Look Press
«Kingsman: Секретная служба», 2014 год
face to face/Global Look Press
«Король говорит!», 2011 год
g90/Global Look Press
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