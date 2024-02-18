Кологривый сыграет Жириновского в фильме. Подходит или нет он на эту роль?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый сыграет роль бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского в фильме-байопике о жизни политика. Что об этом известно, как на новость отреагировали кинокритики и россияне?

Что известно о фильме о Жириновском

О планах снять художественную киноленту о жизни Владимира Жириновского в начале февраля сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, фильм будет основан на реальных событиях и фактах и раскроет для молодого поколения жизненный путь Жириновского.

«Мы снимаем масштабный игровой фильм, который расскажет о Владимире Вольфовиче, основателе первой политической партии современной России», — заявил Слуцкий.

Режиссером картины стал Александр Баранов, известный по работе над фильмами «Елки-2», «День дурака», сериалами «Заколдованный участок», «Громовы» и другими проектами.

Фильм получил рабочее название «Жириновский. Взлет». На настоящий момент ведется работа над сценарием. По предварительным данным, картина выйдет на экраны в 2025 году.

Что сказал Никита Кологривый о роли Жириновского

Никита Кологривый договорился об участии в проекте на встрече с председателем либерал-демократов Леонидом Слуцким. Актер уверен, что ему удастся воплотить на экране образ Жириновского лучше любого российского артиста.

«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу: я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите», — сказал Кологривый.

Актер также записал видеообращение в личном Telegram-канале, в котором прокомментировал свое утверждение на роль Владимира Жириновского. Никита Кологривый считает, что эта работа — настоящий вызов для любого артиста.

«Ну что, слышали новости? Какие прогнозы, получится ли у меня сыграть такую личность, или нет? Справлюсь ли я? Потому что мне кажется, что это вызов для любого артиста — сыграть такую личность. И я очень надеюсь, что это кино будет без определенного отношения сделано. Хочется, чтобы это был действительно точечный взгляд на биографию исторической личности», — сказал он.

Подходит ли Кологривый на роль Жириновского

Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин считает, что Никита Кологривый хорошо подходит на роль Жириновского, потому что внешне похож на политика.

«Мне кажется, что внешне несколько похож Никита Кологривый. Вроде актер тоже со своей точкой зрения и тоже холерик, возможно, сумеет понять суть характера и войти в роль легендарного политика», — написал Вершинин в своем Telegram-канале.

Кинокритик Сергей Сычев в интервью NEWS.ru заявил, что у Никиты Кологривого есть шансы передать замысел картины и воплотить образ Владимира Жириновского.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Владимир Жириновский

«Никита Кологривый — талантливый актер, мы сейчас не говорим о его каких-то личных качествах, а только о профессиональных. Видно, что это серьезный артист, и он, в принципе, мог бы сыграть Жириновского. Но когда дело доходит до распределения ролей, главное — это замысел режиссера. Что он хочет показать, какой сценарий, что актер должен сыграть. Ведь даже биографические фильмы могут быть разными», — отметил Сычев.

Россияне также обратили внимание на сходства темпераментов Кологривого и Жириновского. Пользователи Сети сошлись во мнении, что актер сможет хорошо сыграть главную роль в фильме о политике.

«Это прям его роль. По энергетике, темпераменту и внешним данным они схожи. Мы даже не сомневаемся в этом, что эта роль в исполнении Кологривого получится на отлично»;

«Надеюсь данная роль будет прекрасно вписываться в биографию Кологривого, думаю, он прекрасно ее отыграет, но придется постараться», — отметили россияне.

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