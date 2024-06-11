Кологривый показал необычное место, куда актеры прячут микрофон на съемках Кологривый рассказал, что крепит микрофон на ногу во время съемок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый рассказал, что на съемках микрофоны крепят на ноги, чтобы можно было без проблем поворачиваться в кадре. В своем Telegram-канале артист опубликовал ролик, в котором показал закулисье съемок нового проекта «Любовь зла».

Чтобы вы потом не говорили, что видите провод, вдруг BadComedian решит сделать обзор. Чтобы не видеть этот кирпич, мы прячем его на ногу, потому что кому интересно смотреть на чужие ноги. Только на женские надо смотреть, — шутит Кологривый с другим участником видео.

Также в ролике появилась актриса Ольга Тумайкина, которую Кологривый поцеловал в щеку. По сюжету комедии «Любовь зла» вор-домушник, которого играет актер, попадает в неприятности, задолжав деньги бандитам. Во время ограбления он становится свидетелем того, как хозяйка квартиры пытается сжечь все, что напоминает ей о предавшем ее парне.

Ранее Кологривый признался, что одинаково любит все проекты, в которых он участвовал. По словам артиста, все роли и в кино, и в театре «помогают ему расти и умнеть». Кологривый также добавил, что в ближайшее время состоятся премьеры двух фильмов и одного спектакля с его участием.

Кологривый ранее рассказал, что исполнит роль поэта Владимира Маяковского в спектакле «Маяковский. Я сам». По его словам, в центре сюжета — любовный треугольник поэта с прозаиком Лилей Брик и литературным критиком Осипом Бриком. Актер также добавил, что Маяковский близок ему в энергетическом плане.