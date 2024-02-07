Кологривому досталась роль двух цыган в новом сериале Кологривый исполнил роль двух цыган-близнецов в сериале про Последнего богатыря

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Никита Кологривый

Звезда «Слова пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый рассказал подробности участия в съемках нового сериала «Последний богатырь. Наследие» от режиссера Антона Маслова. По словам актера, ему досталась роль братьев-близнецов, которые по национальности являются цыганами, передает 7дней.ru.

Я получил огромное удовольствие от работы, в том числе с лошадьми, с которыми часто оказывался в кадре. С ними, конечно, приходилось считаться: это живые существа, они живут своей жизнью, — признался Кологривый.

Актер также отметил, что одна из сложностей на съемках была связана с хореографическими номерами. Кологривый подчеркнул, что усиленно готовился и осваивал тонкости танца, чтобы не отставать в кадре от профессионалов. Съемки сериала завершились 5 февраля. Премьера запланирована на 2024 год.

Ранее в Москве начались съемки комедийного фильма «Возвращение попугая Кеши», в котором Кологривый исполнит главную роль. В картине также снимутся Оксана Акиньшина и два настоящих попугая — Альба и Кока. Согласно сюжету картины, главный герой Митяй заключает договор с умной птицей из древнего рода, чтобы вернуть свою возлюбленную. Премьера фильма состоится осенью 2024 года.