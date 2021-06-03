Коллеги Тома Круза чуть не заразили его COVID-19 на съёмках

https://static.news.ru/photo/dbb39458-c503-11eb-9bd8-96000091f725_660.jpg Том Круз Фото: tomcruise/instagam.com

Съёмки седьмой части франшизы «Миссия невыполнима» приостановили из-за вспышки COVID-19. Из 60 членов команды заболели 14. Всех пришлось отправить на карантин, включая исполнителя главной роли — американскую звезду Тома Круза, чуть не заразившегося от коллег, передаёт газета The Sun. Вспышка недуга произошла во время работы в британском графстве Суррей.

В феврале создание блокбастера на полгода приостановили в итальянской Венеции в целях предосторожности. Лента режиссёра Кристофера Маккуорри должна выйти на экраны в мае 2022-го. В картине участвуют Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл и другие артисты. Съёмки седьмой части «Миссии» начались в 2019-м.

«Миссия невыполнима» — серия фильмов, пока состоящая из шести боевиков, снятых с 1996 по 2018 год. В основе сюжета — приключения агента Итана Ханта, которого во всех картинах играет Круз. Общий бюджет составил около $828 млн, а сборы — $3,5 млрд.

В апреле Том Круз прокатился на движущемся поезде во время съёмок новой части фильма «Миссия невыполнима». Видео трюка на крыше состава опубликовал портал Page Six. На кадрах запечатлена сцена эффектной драки 58-летнего актёра с коллегой по блокбастеру.

Ранее стало известно, что Том Круз планирует полететь в космос для съёмок нового фильма франшизы «Миссия невыполнима». По предварительным данным, голливудская звезда не против выложить крупную сумму денег на реализацию своей задумки и начал переговоры об этом с представителями NASA.