Клуни рассказал, как дважды чуть не погиб

https://static.news.ru/photo/1ba64778-4399-11eb-a853-fa163e074e61_660.jpg Джордж Клуни Фото: Jimmy Kimmel Live/Keystone Press Agency/Global Look Press

59-летний американский актёр Джордж Клуни признался, что неоднократно сталкивался с опасными ситуациями и дважды был на волосок от смерти.

Во время съёмок фильма «Уловка-22» в 2018 году на Сардинии артист попал в аварию, когда управлял мотоциклом.

Я пролетел в воздухе и приземлился на колени. Я мог приземлиться на любую другую часть своего тела и умереть, — рассказал Клуни.

В больнице медики осмотрели артиста и пришли к выводу, что полученные травмы не угрожают его жизни. С тех пор его жена Амаль запретила Клуни управлять мотоциклом.

Ещё один случай, который также мог окончиться трагически, произошёл в Южном Судане. Тогда актёра хотели ограбить и приставили к его голове пистолет, сообщает The Independent.

Как писал NEWS.ru, 62-летняя звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун рассказала, что три раза в жизни обманула смерть. В возрасте 14 лет она скакала на лошади и не заметила натянутую верёвку для белья. Ей перерезало шею на расстоянии 1/16 дюйма от яремной вены (около 2 мм). Будучи подростом, девушку ударила молния, когда Стоун наполняла утюг водой из-под крана на кухне. Третий раз актриса обманула смерть, когда перенесла инсульт в 2001 году. Тогда Стоун девять дней пролежала в коме, а затем ей пришлось перенести семичасовую операцию.