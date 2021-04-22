Климова, Асмус и Узерли покорили нарядами на Московском кинофестивале

https://static.news.ru/photo/c49bea3a-a3da-11eb-95c4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное светское мероприятие года — Московский кинофестиваль стартовал 22 апреля. Большинство звёзд проявили удивительное единодушие, появившись на красной дорожке в эффектных чёрных нарядах, пишет StarHit.

Первой затмила всех мать четверых детей актриса Екатерина Климова, пишет издание. Она вышла на публику в чёрном платье с глубоким декольте. Артистка была в прекрасном расположении духа, с удовольствием позировала фотографам и кокетничала в ответ на комплименты.

Другой красоткой в чёрном стала Кристина Асмус, которая развелась с Гариком Харламовым и теперь не пропускает ни одной светской вечеринки. Критики не раз отмечали прекрасный вкус актрисы. И в этот раз она появилась в чёрном платье с пышной юбкой и открытыми плечами. Вела себя Асмус довольно сдержанно.

Главной звездой вечера стала звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли. На кинофестивале турецкая актриса представит фильм «Улей», который стал уже большим хитом в Турции. Для открытия фестиваля актриса выбрала эффектное чёрное платье с необычайным декором в районе декольте. Турецкая красавица захватила внимание всех журналистов.

Известно, что Узерли уже успела прогуляться по Красной площади и побывать на нескольких вечеринках.

Фестиваль продлится в Москве до 29 апреля. За это время покажут десятки картин со всего мира.

Как сообщалось ранее, торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) прошла в столичном театре «Россия». Гостей мероприятия приветствовали глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и президент ММКФ Никита Михалков.