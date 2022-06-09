Киркоров создаст аккаунт Петра I в соцсетях в новом скетчкоме

Фото: Пресс-служба ОК

9 июня в честь 350-летия со дня рождения Петра I в «Одноклассниках» состоялась премьера комедийного сериала о российском императоре с музыкантом Филиппом Киркоровым в главной роли. Он станет блогером, создаст фейковый аккаунт Петра в соцсетях, а также построит маршрут в Европу через сервис онлайн-карт, сообщает пресс служба социальной сети.

Вживаться в роль было легко, ведь Петр I по сюжету ведёт себя практически как любая современная знаменитость: активен в соцсетях, переписывается в личке со своими звездными друзьями, ездит на гастроли. Уже много лет за мной закрепился образ и бренд «Пётр I», поэтому традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора Всероссийского, — заявил Киркоров.

История путешествия Петра I в Европу в сериале будет раскрыта с помощью формата скринлайф, как если бы в то время существовали соцсети и интернет. Интерфейс приложений и сервисов воссоздан в стилистике карт и документов эпохи Петра. Внимательные россияне смогут заметить немало «пасхальных яиц» в сериале.

Ранее стало известно, что Первый канал покажет документально-игровой фильм к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I из цикла «Империя». Режиссёром четырёхсерийной картины «Пётр I» стала Дарья Шумакова.