1 декабря в прокате стартует новогодняя комедия «Елки-9». Новая часть франшизы выйдет на экраны без участия прежних героев в исполнении Сергея Светлакова и Ивана Урганта, которые покинули проект вместе с Дмитрием Нагиевым.

По словам продюсера и одного из авторов сценария Евгения Кулика, «Елки-9» будут «принципиально новыми, смешными и свежими», но при этом сохранят концепцию предыдущих фильмов. По сюжету, действие картины разворачивается в разных точках страны перед самым Новым годом: жители деревни Глухарево готовятся с размахом встречать зарубежную кинозвезду, в Тюмени домохозяйке и будущей блогерше необходимо выиграть пари с мужем, в Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что ее жених был мошенником. Как всегда, судьбы героев неожиданно переплетутся, в жизни каждого произойдет небольшое чудо.

В столичном кинотеатре «Октябрь» ленту представили ее создатели: актеры Евгений Кулик, Федор Добронравов, Ян Цапник и другие. Поздравить их с премьерой пришли многие звезды кино и шоу-бизнеса: певец Филипп Киркоров с детьми, музыкант Владимир Левкин с женой и дочкой, актриса Ирина Безрукова, юмористка Елена Борщева, блогер Алена Водонаева.

Кадры премьеры фильма «Елки-9» — в галерее NEWS.ru.

Актер Федор Добронравов на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Федор Добронравов на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Наталья Гнеушева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Наталья Гнеушева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Продюсер Ольга Леснова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Ольга Леснова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Владислав Прохоров на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Владислав Прохоров на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса, ведущая Эвелина Бледанс на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса, ведущая Эвелина Бледанс на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Ирина Безрукова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ирина Безрукова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Мария Романова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Мария Романова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Александр Носик на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Александр Носик на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певица и актриса Юлия Савичева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица и актриса Юлия Савичева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Софья Присс на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Софья Присс на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Алена Чехова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Алена Чехова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Екатерина Щербакова со спутниками на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Екатерина Щербакова со спутниками на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Съемочная группа на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Съемочная группа на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Съемочная группа на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Съемочная группа на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певец Филипп Киркоров и его дети Алла-Виктория и Мартин на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров и его дети Алла-Виктория и Мартин на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певица Рита Дакота со спутниками на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Рита Дакота со спутниками на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Михаил Орлов на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Михаил Орлов на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Светлана Чуйкина на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Светлана Чуйкина на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер, продюсер и сценарист Евгений Кулик на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер, продюсер и сценарист Евгений Кулик на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Никита Тарасов с супругой Мариной Гаврюшиной на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Никита Тарасов с супругой Мариной Гаврюшиной на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Елена Борщева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елена Борщева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певица ТО-МА (Тамара Саксина) на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица ТО-МА (Тамара Саксина) на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Дизайнер Маша Цыгаль на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дизайнер Маша Цыгаль на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фуд-блогер Супер Стас на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фуд-блогер Супер Стас на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Елена Захарова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елена Захарова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Юлия Назаренко на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Юлия Назаренко на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певец Торнике Квитатиани на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Торнике Квитатиани на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Анастасия Крайнова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анастасия Крайнова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Дмитрий Мухамадеев на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Дмитрий Мухамадеев на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Даниил Белых на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Даниил Белых на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Данила Якушев на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Данила Якушев на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Консультант по финансам Татьяна Волкова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Консультант по финансам Татьяна Волкова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Ян Цапник на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Ян Цапник на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Федор Добронравов на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Федор Добронравов на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Блогер Алена Водонаева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Алена Водонаева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певица Таша Белая на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Таша Белая на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певец Владимир Левкин с супругой Мариной Ичетовкиной и дочерью на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Владимир Левкин с супругой Мариной Ичетовкиной и дочерью на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Анна Рыцарева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анна Рыцарева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Маргарита Дьяченкова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Маргарита Дьяченкова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певец Родион Газманов на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Родион Газманов на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певица Надежда Гуськова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Надежда Гуськова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Александра Розанова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Александра Розанова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве