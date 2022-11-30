Киркоров привел детей на «Елки-9» без Светлакова и Урганта: фото премьеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

1 декабря в прокате стартует новогодняя комедия «Елки-9». Новая часть франшизы выйдет на экраны без участия прежних героев в исполнении Сергея Светлакова и Ивана Урганта, которые покинули проект вместе с Дмитрием Нагиевым.

По словам продюсера и одного из авторов сценария Евгения Кулика, «Елки-9» будут «принципиально новыми, смешными и свежими», но при этом сохранят концепцию предыдущих фильмов. По сюжету, действие картины разворачивается в разных точках страны перед самым Новым годом: жители деревни Глухарево готовятся с размахом встречать зарубежную кинозвезду, в Тюмени домохозяйке и будущей блогерше необходимо выиграть пари с мужем, в Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что ее жених был мошенником. Как всегда, судьбы героев неожиданно переплетутся, в жизни каждого произойдет небольшое чудо.

В столичном кинотеатре «Октябрь» ленту представили ее создатели: актеры Евгений Кулик, Федор Добронравов, Ян Цапник и другие. Поздравить их с премьерой пришли многие звезды кино и шоу-бизнеса: певец Филипп Киркоров с детьми, музыкант Владимир Левкин с женой и дочкой, актриса Ирина Безрукова, юмористка Елена Борщева, блогер Алена Водонаева.

Кадры премьеры фильма «Елки-9» — в галерее NEWS.ru.