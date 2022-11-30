1 декабря в прокате стартует новогодняя комедия «Елки-9». Новая часть франшизы выйдет на экраны без участия прежних героев в исполнении Сергея Светлакова и Ивана Урганта, которые покинули проект вместе с Дмитрием Нагиевым.
По словам продюсера и одного из авторов сценария Евгения Кулика, «Елки-9» будут «принципиально новыми, смешными и свежими», но при этом сохранят концепцию предыдущих фильмов. По сюжету, действие картины разворачивается в разных точках страны перед самым Новым годом: жители деревни Глухарево готовятся с размахом встречать зарубежную кинозвезду, в Тюмени домохозяйке и будущей блогерше необходимо выиграть пари с мужем, в Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что ее жених был мошенником. Как всегда, судьбы героев неожиданно переплетутся, в жизни каждого произойдет небольшое чудо.
В столичном кинотеатре «Октябрь» ленту представили ее создатели: актеры Евгений Кулик, Федор Добронравов, Ян Цапник и другие. Поздравить их с премьерой пришли многие звезды кино и шоу-бизнеса: певец Филипп Киркоров с детьми, музыкант Владимир Левкин с женой и дочкой, актриса Ирина Безрукова, юмористка Елена Борщева, блогер Алена Водонаева.
Кадры премьеры фильма «Елки-9» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Федор Добронравов на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Наталья Гнеушева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продюсер Ольга Леснова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Владислав Прохоров на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса, ведущая Эвелина Бледанс на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ирина Безрукова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Мария Романова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Носик на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица и актриса Юлия Савичева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Софья Присс на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Алена Чехова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Щербакова со спутниками на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Съемочная группа на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Съемочная группа на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров и его дети Алла-Виктория и Мартин на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Рита Дакота со спутниками на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Михаил Орлов на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Светлана Чуйкина на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер, продюсер и сценарист Евгений Кулик на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Никита Тарасов с супругой Мариной Гаврюшиной на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Елена Борщева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица ТО-МА (Тамара Саксина) на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дизайнер Маша Цыгаль на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фуд-блогер Супер Стас на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Елена Захарова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Юлия Назаренко на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Торнике Квитатиани на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Крайнова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Дмитрий Мухамадеев на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Даниил Белых на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Данила Якушев на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Консультант по финансам Татьяна Волкова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Ян Цапник на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Федор Добронравов на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Алена Водонаева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Таша Белая на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Владимир Левкин с супругой Мариной Ичетовкиной и дочерью на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анна Рыцарева на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Маргарита Дьяченкова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Родион Газманов на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Надежда Гуськова на премьере фильма «Елки-9» режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве