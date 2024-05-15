Кинотеатры вернули пиратские сеансы на фоне ультиматума прокатчиков

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Российские кинотеатры стали возвращаться к практике предсеансного обслуживания — показу новинок Голливуда в паре с российскими короткометражками, сообщает РБК. Такие сеансы возобновились в ряде кинотеатров Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов.

Киносети приостановили предсеансное обслуживание 18 апреля. Перед этим профильная Ассоциация владельцев кинотеатров предложила «поддержать российские фильмы», исключив теневой прокат до 12 мая. За призывом последовал ультиматум кинопрокатчиков в лице компаний «Централ Партнершип», «КароПрокат» и «Атмосфера кино» и некоторых других. Они предупредили кинотеатры, что лишат их доступа к показу российских новинок при сохранении в афишах пиратского контента.

Российская короткометражка «Прощание», в паре с которой показывают большинство новинок мировой киноиндустрии, 14 мая вошла в топ-10 самых кассовых фильмов. В то же время лента «Сто лет тому вперед» смогла заработать 1,2 млрд рублей в условиях отсутствия иностранных конкурентов, однако на это ей потребовался почти месяц.

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, сборы отечественной фантастической киноленты по мотивам повести Кира Булычева в первый день проката, 18 апреля, составили 34 млн рублей. Каждые следующие выходные фильм «Сто лет тому вперед» собирал более 300 млн рублей.