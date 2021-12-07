Кинотеатры России отказались от проката фильма «Ёлки-8»

Российские кинотеатры отказались взять в прокат фильм «Ёлки-8», снятый Bazelevs Тимура Бекмамбетова. Как сообщает «Коммерсант», крупнейшие киносети опасаются, что не успеют собрать за 14 дней выручку до назначенной на 30 декабря даты онлайн-премьеры фильма на видеосервисе ivi. Картина должна была выйти на экраны кинотеатров 16 декабря, за две недели до Нового года.

Отмечается, что из-за такого непродолжительного периода между офлайн- и онлайн-премьерами они просто сыграют роль рекламных агентов онлайн-кинотеатра ivi. Киносети заявили о готовности взять «Ёлки-8» в свой репертуар только при условии, что фильм выйдет на ivi не ранее чем спустя шесть недель после запланированной на 16 декабря премьеры в кинотеатрах.

Киносети ещё в 2020 году заявили дистрибуторам, что не будут выпускать «ничего, где нет „окна“ между офлайн- и онлайн-премьерами в восемь недель», а создатели «Ёлок» не стали согласовывать с кинотеатрами новый подход, — рассказал источник издания.

Фильм «Ёлки» вернётся на экраны после двухлетнего перерыва. Ожидалось, что картина выйдет на экраны кинотеатров 16 декабря.

Очередная часть кинофраншизы снималась в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. В отличие от предыдущих частей, новеллы фильма будут основаны на реальных событиях. Режиссёр и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов после седьмой серии отошёл от «Ёлок» и теперь осуществляет «общее художественное руководство».